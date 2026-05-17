اخراج ۱۳۸ نفر از کارمندان و کارگران شرکت ملی مس
همزمان با ادامه بحران اقتصادی در ایران، خبرگزاری ایلنا گزارش داد ۱۳۸ نفر از کارمندان و کارگران شرکت ملی مس از زیرمجموعههای هلدینگ ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) اخراج شدهاند.
یکی از نیروهای این مجموعه گفت: «۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴، درست در روزهایی که کشور بهدلیل شرایط جنگی در وضعیت حساس و خاص قرار داشت و تنها ۵ روز مانده به پایان سال، ۱۳۸ پرسنل متخصص با یک نامه و پیامک تحت عنوان "عدم تمدید قرارداد به دلیل نداشتن پروژه جدید" از کار بیکار شدند.»
او افزود: «اخراجها در حالی صورت گرفته است که شرکت ملی مس و تولید مس هیچ آسیبی در جریان جنگ، چه بهصورت مستقیم و چه بهصورت غیرمستقیم، ندیده است.»