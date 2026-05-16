ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، نوشت: «بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات میدانی از مراکز تولید و عرضه دارو، کمبودهای دارویی به داروهایی مثل "کلدینیوم سی" و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها هم رسیده است.»

ایرنا افزود: «در هفته‌های اخیر برخی شهروندان از کمبود داروهایی مثل "آسنترا" و "استرادیول والرات" گلایه داشتند که برای تهیه این اقلام باید تمام داروخانه‌های محلی و دولتی را جست‌وجو کنند.»

در ادامه این گزارش آمده است: «موضوع دارو چندوجهی است، به نحوی که علاوه بر نرخ ارز، موضوع تحریم، واردات و تامین مواد اولیه و حتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز بر فرایند تولید و عرضه دارو، تاثیر مستقیم دارد.»

به نوشته خبرگزاری دولت، برخی کارشناسان این مشکل را ناشی از «کمبود نقدینگی و فقدان تامین ارز در سال گذشته» می دانند.