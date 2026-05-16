ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، نوشت: «بر اساس بررسیها و مشاهدات میدانی از مراکز تولید و عرضه دارو، کمبودهای دارویی به داروهایی مثل "کلدینیوم سی" و برخی آنتیبیوتیکها هم رسیده است.»
ایرنا افزود: «در هفتههای اخیر برخی شهروندان از کمبود داروهایی مثل "آسنترا" و "استرادیول والرات" گلایه داشتند که برای تهیه این اقلام باید تمام داروخانههای محلی و دولتی را جستوجو کنند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «موضوع دارو چندوجهی است، به نحوی که علاوه بر نرخ ارز، موضوع تحریم، واردات و تامین مواد اولیه و حتی افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز بر فرایند تولید و عرضه دارو، تاثیر مستقیم دارد.»
به نوشته خبرگزاری دولت، برخی کارشناسان این مشکل را ناشی از «کمبود نقدینگی و فقدان تامین ارز در سال گذشته» می دانند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به انتقاد از سیاستهای حزبالله پرداخت و نوشت این گروه نیابتی جمهوری اسلامی «نه عرب است و نه لبنانی».
ادرعی یادآور شد حزبالله در سالهای گذشته نخستوزیر، رهبران و شخصیتهای سیاسی و رسانهای لبنان را ترور کرده است.
او افزود: «حزبالله دست به اشغال بیروت زد و به این اقدام افتخار میکرد. حزبالله در کنار بشار اسد جنایتکار جنگید، هزاران سوری را کشت و به گرسنه نگه داشتن آنها افتخار میکرد.حزبالله در قاچاق مواد مخدر فعالیت داشت و کشورهای عربی را با کپتاگون غرق کرد.»
ادرعی هشدار داد حزبالله با دولت لبنان «مانند سکوی پرتاب موشکهای ایرانی رفتار میکند».
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد چین پس از سفر اخیر دونالد ترامپ به این کشور، از جمهوری اسلامی فاصله گرفته است.
او افزود پکن با اصل عدم دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای و عدم نظامیسازی تنگه هرمز موافقت کرده است.
والتز تاکید کرد هیچ کشوری نمیتواند از خطوط کشتیرانی بینالمللی مانند تنگههای هرمز، جبلالطارق یا مالاکا بهعنوان منبع درآمد خصوصی استفاده کند و از تردد شناورها عوارض بگیرد.
به گفته سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، این مسیرها باید برای تجارت جهانی باز بمانند.
روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد در حالی که مذاکرات میان تهران و واشینگتن برای کاهش تنشها بینتیجه مانده، آمریکا و اسرائیل آمادهسازیهای گستردهای را برای ازسرگیری احتمالی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردهاند.
بر اساس این گزارش، مقامهای دولت دونالد ترامپ طرحهایی برای عملیات نظامی علیه حکومت ایران تهیه کردهاند، اما رییسجمهوری آمریکا هنوز تصمیم نهایی را در این رابطه اتخاذ نکرده است.
نیویورکتایمز افزود گزینههایی از بمباران گسترده تا عملیات زمینی علیه تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی روی میز قرار دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با اشاره به افزایش هزینههای اقتصادی ناشی از تقابل با جمهوری اسلامی، از شهروندان آمریکایی خواست این فشار کوتاهمدت را تحمل کنند.
او تاکید کرد جلوگیری از تهدیدهای «این گروه بسیار دیوانه»، اولویتی بالاتر از پیامدهای کوتاهمدت اقتصادی دارد.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد این کشور و امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی به توافق رسیدهاند. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنشها میان امارات و جمهوری اسلامی به دست آمده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده خبر داد اسرائیل و لبنان با تمدید ۴۵ روزه آتشبس موافقت کردهاند.
دولت لبنان در اقدامی کمسابقه با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرد.
وبسایت «قلمرو رفاه» در گزارشی در مورد مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی به نقل از علی نجاتی، کارگر بازنشسته نیشکر هفتتپه و فعال کارگری، نوشت: «نه فقط کسانی که بازنشستگی میگیرند، بلکه کارگران، معلمان و کارمندانی که مزد میگیرند، با توجه به شرایط اقتصادی امروز، روزگار سختی دارند.»
او وضعیت در مورد قیمت کالاها، هزینه درمان و مسکن را «اسفبار» دانست و تاکید کرد که دستمزدها در برابر این تورم ناتوان است.
نجاتی اشاره کرد که بازنشستگان تاکین اجتماعی در چند سال گذشته به این وضعیت اعتراض کردهاند اما «مسئولین صدای کارگران و بازنشستگان را نمیشنوند.»
این فعال کارگری در مورد حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران مشمول قانون کار که حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و با مزایا به ۲۳ میلیون تومان میرسد، گفت که این رقم «زیر خط فقر است.»
او در مورد مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی مانند پرداخت بدهی هزاران میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به تامین اجتماعی نیز گفت: «چون هیاتامنای ما زیر نظر دولت و وزارت کار است، به مطالباتمان نرسیدهایم. دولت نهتنها کمکی به این صندوق نمیکند، بلکه از این صندوق قرض میگیرد و جاهای دیگر هزینه میکند. صندوق به همین خاطر با کمبود منابع مواجه شده و دولت هم بدهیهای خود را به صندوق نمیپردازد.»
نجاتی اشاره کرد: «به همین خاطر است که میبینیم صندوق بازنشستگان با چالشی مواجه است که برای پرداخت حقوق بازنشستگان هم دچار مشکل است. ورودیهای صندوق تأمین اجتماعی هم کم شده است» و افزود: «تعطیلی شرکتها مسلماً باعث کاهش ورودی صندوقها میشود.»
او با تاکید بر این نکته که «تنها راه پیش روی بازنشستگان اعتراض است»، گفت: «الان میگویند کشور تحت شرایط خاص جنگی و بحران است و اعتراض نکنید. توده بازنشستهای که باید اعتراض خود را عملی کند...در حال حاضر با نشستها و گفتوگوهایی که با مسئولین تأمین اجتماعی داشتهایم، پیش میرویم. اگر نتیجهای کسب نشد و مسئله از این جدیتر شد، قطعاً بازنشستهها مثل سالهای گذشته مطالبات خود را با روشهای سالهای گذشته در خیابان بیان خواهند کرد.»