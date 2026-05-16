روزنامه تایم در گزارشی تحلیلی به بررسی رویکرد عربستان سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با اشاره به حملات اعلام‌نشده عربستان به مواضعی در خاک ایران، نوشته است که ریاض هم‌زمان با دیپلماسی، در خفا به‌دنبال اتحادهای نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است.

به‌نوشته تایم با ادامه بن‌بست در دیپلماسی، نگرانی‌ها در خلیج فارس درباره دور تازه‌ای از درگیری با ایران در حال افزایش است و این نگرانی بیش از همه در عربستان سعودی دیده می‌شود.

تایم افزوده بسیاری از اقدامات ریاض در هفته‌های اخیر در هاله‌ای از محرمانگی قرار داشته است. اما در حالی که وزیران سعودی در ظاهر از کاهش تنش و حسن همجواری سخن می‌گفتند، اکنون روشن شده که این کشور پشت‌پرده تلاش می‌کرد با استفاده از قدرت اقتصادی و نظامی خود، روند تحولات را شکل دهد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای سعودی در جریان مرحله فعال جنگ، حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند؛ اقداماتی که در آن زمان علنی نشد. همچنین پنج‌شنبه گزارش شد که مقام‌های سعودی ایده یک پیمان عدم‌تجاوز میان کشورهای خاورمیانه را به‌عنوان راهی برای حفظ صلح پس از پایان جنگ بررسی کرده‌اند.

عربستان سعودی با داشتن بزرگ‌ترین صادرات نفت منطقه، میزبانی از مهم‌ترین اماکن مقدس اسلامی، جمعیتی بیش از ۳۶ میلیون نفر و نیروی هوایی قدرتمند، همواره خود را رهبر کشورهای عرب خلیج فارس دانسته است.

اما همین موقعیت، آن را به هدف طبیعی جمهوری اسلامی تبدیل کرده که در پی سلطه منطقه‌ای است.

به‌نوشته تایم دشمنی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی در موارد به چنان حملات مسلحانه‌ای انجامیده که در نقاط دیگر جهان می‌توانست به جنگی آشکار منجر شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید