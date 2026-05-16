سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که جواد علیکردی، وکیل و برادر خسرو علیکردی (وکیل دادگستری جان‌باخته)، توسط یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب اسلامی در مشهد جمهوری اسلامی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به نوشته هه‌نگاو، این حکم در شرایطی صادر شده که وی همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و تاکنون اطلاع دقیقی از عناوین اتهامی مندرج در حکم صادر شده در دسترس نیست.

جواد علیکردی شامگاه ۲۱ آذرماه سال گذشته، پس از انتشار ویدیویی در اعتراض به بازداشت گسترده شرکت‌کنندگان در مراسم هفتم برادرش بازداشت شد. وی در آن ویدیو ضمن به چالش کشیدن روایت رسمی حکومت درباره مرگ مشکوک برادرش، اعلام کرده بود که اسناد محرمانه‌ای در این باره در اختیار دارد.

هه‌نگاو اشاره کرد که خسرو علیکردی، وکیل خانواده‌های دادخواه، ۱۴ آذر سال گذشته«به طرز مشکوکی در دفتر کار خود جان باخت.»

به نوشته این سازمان حقوق بشری، در حالی که نهادهای حکومتی علت مرگ را «ایست قلبی» اعلام کردند، خانواده علیکردی با اشاره به شواهدی چون خونریزی غیرعادی، این روایت را رد کرده و خواهان شفاف‌سازی شده بودند؛ امری که منجر به برخورد امنیتی شدید با اعضای این خانواده و بازداشت جواد علیکردی شد.