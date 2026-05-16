یک سازمان حقوق بشری: دستگاه قضایی از وکلای تسخیری برای تسهیل اعدام معترضان استفاده میکند
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «فعالانه از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشتشده بهره میگیرد.»
به گفته این سازمان حقوق بشری، «جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران در نامهای افشاگرانه، برخی از وکلای تسخیری را همدستان دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی دانستهاند که بهجای دفاع از موکلانشان، به نهادهای امنیتی خدمت میکنند.»
بر اساس این گزارش، این نامه نخستینبار در حسابهای رسانههای اجتماعی آموزشکده توانا منتشر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که مستنداتی را مشاهده کرده است که نشان میدهند برخی وکلای تسخیری معترضان بلافاصله پساز صدور حکم، به ثبت درخواست رسمی تجدیدنظر برای موکلانشان اقدام میکنند و بدینترتیب، آنها را از مهلت قانونی ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی محروم میکنند.
گزارش این سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که «این افراد با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی متهمان به وکلای مستقل و ثبت زودهنگام درخواست تجدیدنظر، عملاً راه را برای اجرای احکام اعدام هموار میکنند.»
سازمان حقوق بشر ایران ضمن جلب توجه جامعه بینالملل به این محاکمات نمایشی، هشدار داد که نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه، این اعدامها را براساس قوانین بینالمللی حقوق بشری، در زمره اعدامهای خودسرانه و غیرقانونی قرار میدهد.