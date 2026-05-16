شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که امیر رحیمی، مدیر-آموزگار شهرستان ازنا، توسط دادگاه تجدیدنظر به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این تشکل مستقل سراسری معلمان در ایران اشاره کرد که دادگاه تجدیدنظر بدون حضور رحیمی و بدون اطلاع‌رسانی به خانواده و وکیل او برگزار شده بود.

رحیمی ۱۲دی‌ماه سال گذشته، یک روز پس از اعتراضات در شهرستان ازنا، هنگام حمایت از یکی از دانش‌آموزان خود، به‌دست نیروهای یگان ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. علاوه بر این، خودروی شخصی او نیز آسیب دید. رحیمی پس از بازداشت به زندان دورود منتقل شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت که این معلم باسابقه از معلولیت شدید در هر دو پا رنج می‌برد و پزشک زندان تاکنون چهار نوبت گزارش پزشکی درباره وضعیت جسمانی ایشان صادر کرده و قاضی ناظر زندان نیز تأیید کرده است که وی توان تحمل شرایط حبس و انجام امور شخصی روزمره خود را ندارد.

با وجود این شرایط و تاییدیه‌های پزشکی و قضایی، همچنان با آزادی او از طریق تودیع وثیقه مخالفت می‌شود.