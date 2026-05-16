وبسایت «قلمرو رفاه» در گزارشی در مورد مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی به نقل از علی نجاتی، کارگر بازنشسته نیشکر هفتتپه و فعال کارگری، نوشت: «نه فقط کسانی که بازنشستگی میگیرند، بلکه کارگران، معلمان و کارمندانی که مزد میگیرند، با توجه به شرایط اقتصادی امروز، روزگار سختی دارند.»
او وضعیت در مورد قیمت کالاها، هزینه درمان و مسکن را «اسفبار» دانست و تاکید کرد که دستمزدها در برابر این تورم ناتوان است.
نجاتی اشاره کرد که بازنشستگان تاکین اجتماعی در چند سال گذشته به این وضعیت اعتراض کردهاند اما «مسئولین صدای کارگران و بازنشستگان را نمیشنوند.»
این فعال کارگری در مورد حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران مشمول قانون کار که حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و با مزایا به ۲۳ میلیون تومان میرسد، گفت که این رقم «زیر خط فقر است.»
او در مورد مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی مانند پرداخت بدهی هزاران میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به تامین اجتماعی نیز گفت: «چون هیاتامنای ما زیر نظر دولت و وزارت کار است، به مطالباتمان نرسیدهایم. دولت نهتنها کمکی به این صندوق نمیکند، بلکه از این صندوق قرض میگیرد و جاهای دیگر هزینه میکند. صندوق به همین خاطر با کمبود منابع مواجه شده و دولت هم بدهیهای خود را به صندوق نمیپردازد.»
نجاتی اشاره کرد: «به همین خاطر است که میبینیم صندوق بازنشستگان با چالشی مواجه است که برای پرداخت حقوق بازنشستگان هم دچار مشکل است. ورودیهای صندوق تأمین اجتماعی هم کم شده است» و افزود: «تعطیلی شرکتها مسلماً باعث کاهش ورودی صندوقها میشود.»
او با تاکید بر این نکته که «تنها راه پیش روی بازنشستگان اعتراض است»، گفت: «الان میگویند کشور تحت شرایط خاص جنگی و بحران است و اعتراض نکنید. توده بازنشستهای که باید اعتراض خود را عملی کند...در حال حاضر با نشستها و گفتوگوهایی که با مسئولین تأمین اجتماعی داشتهایم، پیش میرویم. اگر نتیجهای کسب نشد و مسئله از این جدیتر شد، قطعاً بازنشستهها مثل سالهای گذشته مطالبات خود را با روشهای سالهای گذشته در خیابان بیان خواهند کرد.»