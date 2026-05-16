افیخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به انتقاد از سیاست‌های حزب‌الله پرداخت و نوشت این گروه نیابتی جمهوری اسلامی «نه عرب است و نه لبنانی».

ادرعی یادآور شد حزب‌الله در سال‌های گذشته نخست‌وزیر، رهبران و شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای لبنان را ترور کرده است.

او افزود: «حزب‌الله دست به اشغال بیروت زد و به این اقدام افتخار می‌کرد. حزب‌الله در کنار بشار اسد جنایتکار جنگید، هزاران سوری را کشت و به گرسنه نگه داشتن آن‌ها افتخار می‌کرد.حزب‌الله در قاچاق مواد مخدر فعالیت داشت و کشورهای عربی را با کپتاگون غرق کرد.»

ادرعی هشدار داد حزب‌الله با دولت لبنان «مانند سکوی پرتاب موشک‌های ایرانی رفتار می‌کند».