سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه خواستار تعیین دستمزد ۷۰ میلیون تومانی برای کارگران شد
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه در بیانیهای خواستار تعیین دستمزد ۷۰ میلیون تومانی برای کارگران سال جاری شد.
این تشکل مستقل کارگری اشاره کرد که نبود تعادل میان تأمین هزینههای زندگی و حداقل دستمزد، با توجه به رشد قیمتها و تورم قابل انتظار در سال جاری که افزایش قیمتها و حتی کمبود و کمیابی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را در بر خواهد داشت، به عمیقتر شدن فاصله طبقاتی کمک میکند.
این سندیکا در بیانیه خود تاکید کرد: «طبقه کارگر برای تامین هزینه زندگی و تخفیف فقر موجود، نیازمند مزدی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان درسال ۱۴۰۵است» و نوشت: «بیان این مبلغ تنها به معنی اعلام نرخ مزد حداقل نیست. بلکه گویای یک واقعیت غیر قابل انکار است که هزینه های حداقل زندگی خانوار کارگران و زحمتکشان تا مرز ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه است. این دستمزد همراه با شماری از مزایا برای کارگران مشمول قانون کار که متاهل و دارای فرزند هستند، حدود ۲۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
در این میان، دستمزد کارگران غیر مشمول قانون کار پایینتر از مصوبه شورای عالی کار است.