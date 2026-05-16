به گزارش رویترز، مهلت یک معافیت تحریمی که پیشتر از سوی واشینگتن صادر شده بود و به کشورها اجازه میداد ذخایر نفت روسیه روی دریا را خریداری کنند، شنبه منقضی شد و آمریکا این معافیت را دیگر تمدید نکرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر گفته بود که مجوز عمومی اجازه خرید نفت روسیه ذخیرهشده روی نفتکشها را تمدید نخواهد کرد.
این معافیت برای یک ماه تمدید شده بود تا به کاهش کمبود عرضه نفت و قیمتهای بالا ناشی از بسته شدن تنگه هرمز کمک کند اما رویترز نوشت که این اقدامات تاثیر کمی بر آرام کردن قیمت بنزین در آمریکا داشتهاند.
ترامپ جمعه هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جینپینگ، رییسجمهور چین، درباره احتمال لغو تحریمها علیه شرکتهای چینی خریدار نفت ایران گفتوگو کرده و بهزودی تصمیمی در این باره خواهد گرفت.
هند بزرگترین مصرفکننده نفت خام دریایی روسیه است و خرید نفت روسیه از سوی دهلینو در آوریل و مه پس از معافیتهای تحریمی افزایش یافت.