شرکت دفاعی اسرائیلی: انفجار نزدیک بیتشمش بخشی از آزمایش برنامهریزیشده بود
شرکت دفاعی دولتی «تومر» اسرائیل اعلام کرد انفجار بزرگی که عصر شنبه ۲۶ اردیبهشت در نزدیکی شهر بیتشمش، در حوالی اورشلیم، شنیده شد، بخشی از یک آزمایش از پیش برنامهریزیشده بوده است.
به گزارش اسرائیل تایمز، به گفته این شرکت، انفجار در محل آزمایش متعلق به تومر رخ داده و این آزمایش «مطابق برنامه اجرا شده است». شرکت تومر در زمینه توسعه موتورهای راکت و موشک فعالیت میکند. جزئیات بیشتری درباره ماهیت این آزمایش منتشر نشده است.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، اعلام کرد که بخش قابل توجهی از حوزههای تولیدی در ایران به دلیل کمبود مواد اولیه یا حتی موانع قانونی رو به تعطیلی رفتهاند.
در همین ارتباط، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه در بیانیهای تاکید کرد که کارگران و مزدبگیران برای مبارزه با بیکارسازی و فقر ، به اتحاد، اعتراض و سازمانیابی نیازمند هستند.
نجفی شنبه ۲۶ اردیبهشت، در گفتوگو با کانال تلگرامی امتداد، در مورد موضوع بیکاری تاکید کرد: «صدمات هر اشتغال از دست رفته در کشور، فراتر از حد تصور است.»
او از حکومت خواست که «سهم جدی از زیرساختها را به اشتغالزایی اختصاص دهد» و در این مورد به لزوم «تامین مواد مورد نیاز صنعت کشور با حداقل بروکراسی و نهایت تسهیلگری» اشاره کرد.
در هفتههای اخیر، آمارهای متفاوتی از شمار نیروهای کار که در جریان جنگ ایران و نیز پس از آن، بیکار شده و یا اخراج شدهاند، منتشر شده است.
در این ارتباط، از آمار بین دو تا سه میلیون بیکار نام برده شده و حتی هشدار داده شده که ممکن است این تعداد به چهار میلیون نفر هم برسد. در این مورد، خبرگزاری ایلنا، وابسته به «خانه کارگر» جمهوری اسلامی که از تشکلهای حکومتی در ایران است، اول اردیبهشت در گزارشی با استناد به «آمارهای رسمی و غیررسمی» نوشت: «حداقل ۳ تا ۴ میلیون کارگر، شامل کارگران بیمه شده و همچنین شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه، بیکار شدهاند.»
ایلنا اشاره کرد: «بیکاری حدود ۴ میلیون نانآور به معنای این است که حداقل ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت ۹۰ میلیونی کشور، دیگر هیچ منبعی برای امرار معاش ندارند و در میانه یک بحران جدی به حال خود رها شدهاند.»
[@portabletext/react] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the `components.types` prop
این در شرایطی است که به گفته این خبرگزاری حکومتی، «تنها حمایت دولت از این گروههای بیپناه، یک یارانه نفری ۳۰۰ هزار تومانی است و کالابرگی که مبلغ آن به ازای هر نفر، فقط یک میلیون تومان است. کالابرگ یک خانواده چهار نفره، به زحمت پول یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج است.»
با این همه، پس از انتشار گزارشهایی مشابه در برخی از رسانهها در ایران، دستگاههای حکومتی و مقامهای جمهوری اسلامی پس از تاخیر فراوان در واکنش به این آمارها و در عین حال، بدون انتشار آمار دقیق نیروهای بیکار و اخراجی، عنوان کردهاند که تعداد ثبتنام شدگان برای دریافت بیمه بیکاری بسیار کمتر از آمار منتشر شده است.
در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۲ اردیبهشت به نقل از آمار منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی نوشت که «تا نیمه اردیبهشتماه سال جاری، حدود ۲۰۵ هزار نفر درخواست خود را برای دریافت بیمه بیکاری ثبت کردهاند.»
این آمار رسمی در شرایطی منتشر شده است که کارگران غیر مشمول قانون کار اصولا امکان استفاده از بیمه بیکاری را ندارند؛ کارگرانی که پیش از این، برخی از رسانهها در ایران در سالیان قبل، شمار آنها را صدها هزار نفر برآورد کرده بودند.
در عین حال، گزارشها حاکی از روند بسیار کند رسیدگی به درخواستهای استفاده از بیمه بیکاری در ادارههای کار، تعاون و رفاهاجتماعی شهرهای مختلف ایران است. برای نمونه میتوان به گزارش شنبه ۲۶ اردیبهشت ایلنا اشاره کرد.
این خبرگزاری خانه کارگر نوشت: «مراجعانی را دیدیم که از ۲۶ فروردینماه درخواست خود را ثبت کردهاند و با گذشت هفتهها، هنوز پروندهشان در وضعیت در دست بررسی باقی مانده است.» به عبارت دیگر، هنوز بیمه بیکاری آنها هنوز تصویب نشده است.
بر اساس این گزارش، «تنها در واحد شمالشرق تهران، در فروردینماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. این در حالی است که کل پرسنل این واحد تنها ۴ نفر هستند.»
این گزارش اضافه میکند: «اگر فقط در این واحد روزانه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ درخواست داشته باشیم، یعنی در دو ماه اخیر با لشکری ۲۰ تا ۳۰ هزار نفره از بیکاران جدید فقط در یک منطقه روبرو بودهایم.»
علاوه بر این، ایلنا به نکته دیگری اشاره کرده و نوشته است: «سامانه روابط کار طی ماههای گذشته، با اختلال مواجه شده و پاسخدهی به درخواستهای کارگران از جمله بیمه بیکاری، شکایات و سایر امور اداری یا با تاخیر ارائه میشود و یا اصلاً پاسخی دریافت نمیشود؛ وضعیتی که کارگران را مجبور به پیگیری حضوری کرده است.»
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه: این دیگر یک بحران مقطعی نیست
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه شنبه ۲۶ اردیبهشت در بیانیهای نوشت: «بیکاری گسترده، اخراجسازیهای بیشتر پس از جنگ، و ناتوانی میلیونها انسان در تامین ابتداییترین نیازهای زندگی، دیگر یک بحران مقطعی نیست؛ این تصویر روشنِ یک فاجعه اجتماعی است.»
این تشکل مستقل کارگری با اشاره به اینکه «فقط در دو ماه اخیر، دهها هزار نفر به صف بیکاران رانده شدهاند» افزود: «پشت هر عدد، یک زندگی در حال فروپاشی است؛ خانوادهای که امنیت، امید و آیندهاش را از دست میدهد.»
این سندیکا اضافه کرد: «کارگری که با سختترین شرایط کار میکند و ماهانه ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان دستمزد میگیرد، حتی قادر به تامین حداقلهای زندگی نیست. اجاره مسکن، درمان، تحصیل فرزندان، خوراک، پوشاک و هزینههای روزمره، هر روز بیشتر از توان مردم فاصله میگیرد. حال تصور کنید وضعیت کسانی را که همین حداقل درآمد را هم ندارند؛ میلیونها انسانی که زیر فشار بیکاری، فقر و بیپناهی خرد میشوند.»
در بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه آمده است: «در مقابل، اقلیتی کوچک اما صاحب قدرت و ثروت، همچون اختاپوسی بر زندگی مردم چنگ انداختهاند. آنان از کار و رنج میلیونها کارگر، سودهای نجومی به جیب میزنند و همزمان اکثریت جامعه را به فلاکت، ناامنی و بیآیندگی سوق میدهند.»
سندیکا این وضعیت را «طبیعی» و «قابلتحمل» ندانست و تاکید کرد این شرایط نباید «عادیسازی شود.»
در پایان بیانیه با اشاره به اینکه «حق زندگی، کار، مسکن، درمان و رفاه، حق همگانی انسانهاست؛ نه امتیازی برای صاحبان قدرت و سرمایه»، بر لزوم مبارزه با «بیکارسازی، فقر و غارت زندگی مردم» از طریق «اتحاد، اعتراض و سازمانیابی» توسط کارگران و مزدبگیران تاکید شده است.
ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا پس از جلسه با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران درباره گفت: «فرصت داشتیم درباره برخی مسائل اجرایی صحبت کنیم؛ همانطور که با تمام فدراسیونهای عضو این کار را انجام میدهیم.»
دبیرکل فیفا در پاسخ به سوالی درباره تضمینهای فدراسیون فوتبال ایران برای ویزا و ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا و کانادا گفت: «فکر میکنم اینجا جای مطرح کردن جزئیات نیست. اما در مجموع نشست بسیار مثبتی بود و مشتاق ادامه گفتوگوها هستیم. درست مانند گفتوگوهایی که با همه فدراسیونهای عضو داریم و مشتاق برگزاری جام جهانی هیجانانگیزی در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم.»
همچنین تاج درباره این جلسه گفت: «جلسه خیلی خوبی بود. ۱۰ موردی که گفته بودیم را شنیدند و برای هر کدام راه حلهایی ارائه کردند. امیدوارم که تیم ملی به جام جهانی برود و نتایج خوبی بگیرد.»
او پیشتر گفته بود اگر فیفا به فدراسیون فوتبال ضمانتهای لازم را ندهد، تیم ملی در جام جهانی حاضر نخواهد شد.
ناصر رفیعی، سخنران مذهبی دفتر علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، به نقل از غلامعلی حداد عادل، پدرزن مجتبی خامنهای، گفت اعضای خانواده علی خامنهای پیش از عملیات مرگبار نهم اسفند در مجتمع رهبری باقی ماندند، زیرا مقامات «اطمینان داده بودند» که با نزدیک شدن توافق در مذاکرات، هیچ اقدام نظامی صورت نخواهد گرفت.
رفیعی در این فایل صوتی به نقل از حداد عادل میگوید که این اتفاق به این دلیل افتاد که شرایط عادی در بیت بود و «خامنهای خود را در معرض قرار داده بود.»
ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا پس از جلسه با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران درباره گفت: «نشست بسیار خوبی با فدراسیون فوتبال ایران داشتیم. فکر میکنم بسیار نزدیک با یکدیگر همکاری میکنیم و مشتاقانه منتظر استقبال از آنها در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم.»
او گفت: «همچنین فرصت داشتیم درباره برخی مسائل اجرایی صحبت کنیم؛ همانطور که با تمام فدراسیونهای عضو این کار را انجام میدهیم.»
دبیرکل فیفا گفت: «خوشحالم که توانستیم این گفتوگوی مثبت را داشته باشیم و هم فدراسیون فوتبال ایران و هم فیفا از این نشست رضایت دارند. مشتاق استقبال از تیم ملی ایران در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم.»
او در پاسخ به سوالی درباره تضمینهای مورد نظر فدراسیون فوتبال ایران برای ویزا و ورود تیم ملی به آمریکا و کانادا گفت: «ما درباره تمام مسائل مرتبط گفتوگو کردیم،»
او گفت: «فکر میکنم اینجا جای مطرح کردن جزئیات نیست. اما در مجموع نشست بسیار مثبتی بود و مشتاق ادامه گفتوگوها هستیم. درست مانند گفتوگوهایی که با همه فدراسیونهای عضو داریم و مشتاق برگزاری جام جهانی هیجانانگیزی در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.»
همچنین مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، درباره این جلسه گفت: «جلسه خیلی خوبی بود؛ ۱۰ موردی که گفته بودیم را شنیدند و برای هر کدام راه حلهایی ارائه کردند. امیدوارم که تیم ملی به جام جهانی برود و نتایج خوبی بگیرد.»
تاج پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت گفته بود: «در ترکیه جلسهای سرنوشتسازی با فیفا داریم، چون باید به ما گارانتی بدهند. مساله ویزا حل نشده و هنوز هیچ ویزایی ندادند. منتظریم ببینیم رفتار طرف مقابل چیست.»
این گفتگوها درحالی است که رویترز صبح شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که متیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، در دیدار با مقامهای فدراسیون فوتبال ایران در استانبول، درباره حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ «اطمینان خاطر» خواهد داد.
به گفته این منبع، «فیفا با مقامهای ذیربط همکاری نزدیک دارد تا همه تیمهای حاضر در جام جهانی بتوانند در محیطی امن و مطمئن رقابت کنند.»
تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ باید هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در ایالات متحده برگزار کند، اما از زمان شروع حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴، حضور این تیم در جام جهانی در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
این ابهام پس از آن افزایش یافت که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور را دریافت نکرد.
آمریکا و کانادا که همراه با مکزیک میزبان جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را «نهاد تروریستی» طبقهبندی کردهاند و اعلام کردهاند به افراد دارای ارتباط با این نهاد اجازه ورود نخواهند داد.