نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیهای اعلام کردند ارتش این کشور عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، را در یک حمله هوایی هدف قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس در این بیانیه نوشتند که دستور کشتن حداد را صادر کردهاند؛ کسی که فرمانده شاخه نظامی این گروه «تروریستی» است و «یکی از طراحان کشتار ۷ اکتبر» محسوب میشود.
آنها گفتند: «حداد مسئول قتل، ربایش و آسیب به هزاران غیرنظامی اسرائیلی و سربازان ارتش اسرائیل بود. او گروگانهای ما را در اسارت وحشیانه نگه داشت، عملیاتهای تروریستی علیه نیروهای ما را هدایت کرد و از اجرای توافقی که با میانجیگری رئیسجمهور آمریکا، ترامپ، برای برچیدن تسلیحات حماس و غیرنظامیسازی نوار غزه انجام شده بود، خودداری کرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ارتش اسرائیل و شاباک بهطور کامل در حال اجرای سیاست دولت مبنی بر عدم مهار تهدیدها و خنثیسازی پیشدستانه دشمنان ما هستند.»
آنها افزودند: «این پیامی روشن به همه قاتلانی است که در پی جان ما هستند: دیر یا زود، اسرائیل به شما خواهد رسید.»
ارتش اسرائیل هنوز درباره این حمله اظهارنظر نکرده است.
ساندی تایمز گزارش داد دیوید بکام و همسرش ویکتوریا با دارایی یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون پوندی در فهرست ثروتمندان ۲۰۲۶ این رسانه، به نخستین ورزشکار میلیارد پوندی بریتانیا تبدیل شدهاند. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان پس از سرمایهگذاریهای سودآور در آمریکا به این ثروت دست یافت.
به نوشته ساندی تایمز، سرمایهگذاری هوشمندانه در فوتبال آمریکا، بکام را به این جایگاه رسانده است. پرداخت ۲۵ میلیون دلار برای دریافت حق راهاندازی باشگاه اینتر میامی ۱۲ سال پیش، بهترین سرمایهگذاری دوران حرفهای او بوده است.
امروز سهم او در این باشگاه حدود ۳۰۰ میلیون پوند ارزش دارد. افزایش ارزش باشگاه تا حدی به قرارداد جدید لیونل مسی نیز مربوط است؛ بکام نقش مهمی در تصمیم این ستاره آرژانتینی برای تمدید سهساله قراردادش داشت.
حتی باارزشتر از سهم او در باشگاه، مجموعه گسترده املاک اطراف ورزشگاه جدید اینتر میامی با ظرفیت ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر در نزدیکی فرودگاه میامی است.
پروژه ۱۳۱ جریبی «فریدام پارک» شامل فروشگاهها، دفاتر اداری، رستورانها، فضای سبز و واحدهای مسکونی است و سرمایهگذاری بکام در آن حدود ۳۷۰ میلیون پوند دیگر ارزش دارد.
در سال ۲۰۲۴، شرکت بریتانیایی او با نام DRJB Holdings حدود ۴۳ میلیون پوند سود سهام پرداخت کرد و در اوایل ۲۰۲۵ نیز ۱۷.۲ میلیون پوند دیگر توزیع شد.
بکام پس از فروش بخشی از سهامش به شرکت آمریکایی گروه برندهای آتنتیک (Authentic Brands Group) اکنون ۴۵ درصد سهم دارد. در معامله سال ۲۰۲۲، تمامی منافع تجاری او به جز سهمش در اینتر میامی در ازای ۴۵ درصد از سودهای آتی واگذار شد و این شرکت ۲۰۰ میلیون دلار نقد و ۵۰ میلیون دلار سهام به او پرداخت کرد.
گروه برندهای آتنتیک در انعقاد قراردادهای تجاری جدید نقش دارد و بکام نیز در چارچوب این همکاریها در تبلیغات پپسی حضور یافته، ساعتهای تودور را تبلیغ کرده، با برند استلا آرتوا همکاری داشته و با شارکنینجا (SharkNinja) وارد حوزه لوازم خانگی شده است.
شرکت تولیدی او، استودیو ۹۹، مستند برنده جایزه امی «بکام» را در سال ۲۰۲۳ برای نتفلیکس تولید کرد.
در کنار اینها، ثروت ویکتوریا بکام، ۵۲ ساله، نیز به دلیل موفقیت برند مد او افزایش یافته است. دیوید در سالهای ابتدایی ۲۳ میلیون پوند در این برند سرمایهگذاری کرد و اکنون درآمد سالانه آن از ۱۰۰ میلیون پوند فراتر رفته است.
منابع نزدیک به شرکت سرمایهگذاری نئو اینوستمنت پارتنرز (Neo Investment Partners) ارزش این کسبوکار را حدود ۳۷۵ میلیون پوند برآورد میکنند که سهم این زوج حدود ۱۳۰ میلیون پوند است.
این زوج همچنین سبد گستردهای از املاک دارند: خانهای ۶۰ میلیون پوندی در میامی، ملکی ۵۰ میلیون پوندی در غرب لندن و اقامتگاهی ۱۲ میلیون پوندی در کاتسوولدز.
قایق تفریحی ۲۰ میلیون پوندی «Seven» نیز متعلق به آنهاست؛ نامی برگرفته از شماره پیراهن دیوید در منچستر یونایتد و تیم ملی انگلستان و نام میانی دخترشان، هارپر.
گفته میشود مجموعه آثار هنری معاصر آنها نیز رو به گسترش است.
با افزایش شدید قیمت و کمیاب یا نایاب شدن بسیاری از اقلام دارویی، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال میگویند باوجود نیاز به داروی تخصصی و درمان تایید شده پزشکی، در مراجعه به داروخانهها با پیشنهاد استفاده از داروهای گیاهی و روشهای موسوم به طب سنتی مواجه شدهاند.
شرایط برای بیماران خاص از جمله مبتلایان به سرطان، بیماران پیوند عضو، مبتلایان به اختلالات روانپزشکی، صرع و بیماریهای مزمن، وخیمتر از دیگران توصیف میشود؛ بیمارانی که یا دارویشان پیدا نمیشود یا هزینه تهیه آن به دهها و حتی صدها میلیون تومان رسیده است.
شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال میگویند در شهرهای مختلف ناچارند در یک روز به ۱۰ تا ۱۵ داروخانه مراجعه کنند تا شاید بتوانند داروی مورد نیازشان را پیدا کنند؛ جستوجویی که در بسیاری موارد بینتیجه میماند و برخی را به سمت بازار آزاد و بازار سیاه دارو سوق داده است.
در این میان، شماری از شهروندان میگویند با توصیههایی حتی از سوی برخی داروخانهها مواجه شدهاند که به جای داروهای تخصصی، سراغ داروهای گیاهی و طب سنتی بروند.
این در حالی است که پزشکان برای بیماران، دوز مشخصی از داروهای تخصصی و آزمایششده تجویز میکنند و جایگزینی آنها با روشهای غیرتخصصی میتواند روند درمان را مختل کند.
شهروندی ساکن تهرانسر در پیامی به ایراناینترنشنال با اشاره به «عقبگرد به نیم قرن پیش»، گفت: «انسولین نوراپید دانهای ۹۰۰ هزار تومان شده و قرص مُداسین هم اصلا پیدا نمیشود. به داروخانه مراجعه کردم اما گفتند از داروهای گیاهی استفاده کنید.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به بیماری مادرش نوشت: «مادرم فشار خون دارد و باید روزی دو قرص دیلتیازم ۶۰ مصرف کند. هر بار به چندین داروخانه در تهران سر میزنم شاید بتوانم یک ورق پیدا کنم، اما نیست که نیست.»
او افزود: «واقعا به عصر حجر برگشتهایم؛ باید با دارو و غذاهای سنتی درمان کنیم. یک شیشه آبغوره جایگزین قرص فشار خون شده است.»
گرانی و کمبود گسترده دارو
گرانی و کمبود دارو در حالی ادامه دارد که بسیاری از شهروندان میگویند حتی در صورت پیدا شدن دارو، توان خرید آن را ندارند.
برخی نیز تاکید میکنند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها، بسیاری از داروها تنها بهصورت آزاد عرضه میشوند.
شهروندی از گیلان در پیامی گفت وضعیت دارو در این استان «افتضاح» شده و حتی «یک کدئین ساده هم در داروخانهها پیدا نمیشود»، چه برسد به داروهای تخصصیتر مانند سرترالین یا داروهای روماتیسم مانند ایموترکس.
شهروند دیگری که مبتلا به اختلال دوقطبی است، میگوید داروهای اعصاب و روان «بهشدت گران و نایاب شدهاند» و این وضعیت تاثیر منفی مستقیمی بر روند درمان او گذاشته است.
پیشتر شماری از شهروندان و کارکنان داروخانهها به ایراناینترنشنال گفته بودند افزایش قیمت و همچنین کمبود داروهای اعصاب مانند آسنترا، سرترالین و کلونازپام، بسیاری از بیماران را ناچار به حذف یا تغییر روند درمان کرده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش شهروندان، قیمت یک بسته آسنترا ۵۰ در اواسط اردیبهشت به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و دوز ۱۰۰ آن در بازار کمیاب است. هزینه ماهانه دارو با این دوز برای یک بیمار، حدود شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
علاوه بر داروهای اعصاب و روان، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قیمت طیف گستردهتری از داروها، از جمله داروهای بیماران مبتلا به سرطان و انسولین یا مکملهای دارویی نیز، تا ۳۸۰ درصد افزایش یافته است.
فردی مبتلا به اِیدیاچدی به ایراناینترنشنال گفت داروی ویاس ۵۰ را ماه گذشته یک میلیون تومان خریده اما این ماه، پس از سه روز جستوجو در داروخانههای تهران، قیمت ۳۰ قرص به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود.
یک بیمار مبتلا به صرع هم در پیامی نوشت: «قبلا پک ششتایی دارویم را در شیراز ۲۵۰ هزار تومان میخریدم. یک ماه پیش شد ۷۵۰ هزار تومان و حالا به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.»
فشار مضاعف بر بیماران خاص
در میان پیامهای رسیده، وضعیت بیماران خاص و خانوادههای آنان از همه بحرانیتر توصیف میشود؛ بیمارانی که قطع یا تاخیر در مصرف دارو، میتواند مستقیما جان آنها را تهدید کند.
شهروندی درباره کمبود داروی بیماران پیوند عضو نوشت: «قرص راپامیون نزدیک سه ماه است نایاب شده و هیچکس، حتی سازمان غذا و دارو، پاسخگو نیست؛ ۴۸ ساعت عدم مصرف این دارو میتواند به رد عضو پیوندی منجر شود.»
شهروند دیگری با اشاره به وضعیت پدرش که به سرطان مبتلاست، نوشت از ابتدای اردیبهشت بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران ذوبآهن اصفهان قطع شده است.
او با اشاره به متاستاز بیماری پدرش، افزود: «برای هر ۲۰ روز، ۱۳۰ میلیون تومان دارو نیاز داریم، در حالی که حقوق بازنشستگی پدرم تنها ۱۷ میلیون تومان است.»
گزارش سایر شهروندان نیز نشان میدهد هزینه داروهای سرطان جهش قابل توجهی داشته است.
یک شهروند در پیامی گفت داروی اربیتوکس از حدود پنج میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان برای هر ویال رسیده و برای هر جلسه شیمیدرمانی حدود شش ویال از این دارو نیاز است.
شهروند دیگری نیز یادآوری کرد یک جعبه قرص مدیسن برای درمان نقرس را که قیمت رسمی آن ۳۶۰ هزار تومان بوده، به دلیل نبود در داروخانهها، در بازار آزاد پنج میلیون تومان خریده است.