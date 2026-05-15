در صورت محکومیت، بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار تعهد مالی به همراه یک ادعای ریالی ۲۸۸ میلیارد تومانی به این باشگاه تحمیل خواهد شد.

اگرچه این پرونده‌ها هنوز به مرحله صدور رای قطعی نرسیده‌اند و بدهی قطعی محسوب نمی‌شوند، اما جزییات آن‌ها ابعاد سوءمدیریت‌های گذشته را آشکار می‌کند.

بخش عمده این بحران مالی به دو بازیکن بوسنیایی مربوط می‌شود که در نقل‌وانتقالات تابستانی و در دوران مدیریت احمد شهریاری و فرشید سمیعی و سرمربی‌گری جواد نکونام به استقلال پیوستند. آلمدین زیلیکیچ پس از سه هفته حضور و بدون انجام حتی یک دقیقه بازی، قراردادش را فسخ کرد و اکنون شکایتی ۸۹۶ هزار دلاری ثبت کرده است. وردان کیوسفسکی نیز که پیش از آغاز فصل قراردادش فسخ شد، خواهان دریافت ۵۳۳ هزار دلار شده است تا مجموع تعهد ناشی از این دو پرونده به یک میلیون و ۴۲۹ هزار دلار برسد.

کوین یامگا، مدافع ـ هافبک فرانسوی پیشین استقلال، نیز ۸۹۶ هزار دلار از باشگاه طلب کرده و کارگزار او در پرونده‌ای جداگانه خواهان دریافت ۳۰۸ هزار دلار شده است. همچنین پیتسو موسیمانه، سرمربی پیشین استقلال، با شکایت به فیفا خواهان دریافت ۶۵۶ هزار دلار شده و علاوه بر آن، تسویه حساب مالیاتی، سه بلیت بیزینس‌کلاس و هشت بلیت رفت‌وبرگشت اکونومی و بیزینس برای خود و دستیارانش به مقصد آفریقا به همراه ۵ درصد سود سالیانه را مطالبه کرده است.

آخرین بخش این گزارش مالی به منتظر محمد مربوط می‌شود؛ پرونده‌ای که با ابهام همراه است، زیرا در اسناد باشگاه رقم درخواستی این بازیکن ۲۸۸ میلیارد تومان یا ۵ هزار دلار درج شده و میان رقم ریالی و دلاری آن اختلاف قابل توجهی دیده می‌شود.