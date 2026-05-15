اتحادیه جهانی کشتی تحریم کشتیگیران روسیه و بلاروس را لغو کرد
۴ سال پس از شروع جنگ اوکراین، اتحادیه جهانی کشتی روز جمعه اعلام کرد کشتیگیران بلاروس و روسیه از این پس میتوانند بدون محدودیت در رقابتهای آینده این نهاد شرکت کنند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کمیته بینالمللی المپیک هفته گذشته راه را برای بازگشت ورزشکاران بلاروسی به رقابتهای بینالمللی، از جمله مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس، هموار کرد.
اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد ورزشکاران این دو کشور میتوانند «بدون محدودیت» در رقابتهای این نهاد شرکت کنند و لباسهایی با حروف اختصاری نام کشورشان بر تن داشته باشند. همچنین سرود ملی آنها در مراسم اهدای مدال پخش خواهد شد.
این نهاد مدتی پس از آغاز جنگ اوکراین در اسفند ۱۴۰۰، در پی محدودیتهای کمیته بینالمللی المپیک برای ورزشکاران روسیه و بلاروس، اعلام کرد به کشتیگیران و مقامهای وابسته به فدراسیونهای عضو در این دو کشور اجازه حضور در رقابتهای بینالمللی زیرمجموعه خود را نمیدهد.
کشتیگیران روسیه و بلاروس در رقابتهای رسمی و همچنین المپیک ۲۰۲۴ به صورت بیطرف شرکت کردند. آنها از سال ۲۰۲۵ نیز زیر پرچم اتحادیه جهانی کشتی رقابت میکردند.
علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال، در جمع خبرنگاران درباره معرفی این تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا بهعنوان نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان گفت: «اگر بقیه ناراحت نشوند، میگوییم استقلال فصل آینده نماینده ایران در لیگ نخبگان است.»
او در ادامه درباره پیشنهاد برگزاری تورنمنت چندجانبه میان تیمهای بالای جدول برای انتخاب قهرمان و نمایندگان آسیا گفت: «به هیچ عنوان زیر بار تورنمنت چندجانبه نمیرویم، در آن شرکت نمیکنیم و از فدراسیون فوتبال میخواهم هرچه زودتر نمایندههای آسیایی را اعلام کند.»
تاجرنیا درباره آخرین وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی استقلال نیز گفت: «استقلال با بیشتر بازیکنان خود قرارداد دوساله دارد و قرارداد بخشی از بازیکنانی که قرارداد یکساله دارند نیز تمدید میشود. پنجره باشگاه بهزودی باز خواهد شد.»
او افزود: «آنهایی که خود را دلسوز استقلال میدانند، بهتر است اجازه دهند صاحبان و تصمیمگیران باشگاه این دلسوزی را بیشتر نشان دهند.»
عبدالخالق ویس، معاون فدراسیون شطرنج افغانستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان یک سال پس از ممنوع و حرام اعلام کردن شطرنج و بستن فدراسیون و باشگاههای این ورزش، اکنون مسابقات آنلاین شطرنج را نیز ممنوع کردهاند.
او گفت پیش از این، باشگاههای شطرنج در دو بخش حضوری و آنلاین فعالیت داشتند. پس از بسته شدن فدراسیون و باشگاهها، تنها شمار محدودی از باشگاهها برای زنده نگه داشتن این رشته، مسابقات آنلاین برگزار میکردند.
به گفته او، طالبان در یکی دو روز گذشته مسئولان برگزارکننده مسابقات آنلاین شطرنج را به نهادهای امنیتی فراخوانده و سپس آنان را به اداره امر به معروف معرفی کردهاند.
معاون فدراسیون شطرنج افغانستان گفت مسئولان این اداره با تهدید و فشار، از برگزارکنندگان تعهد گرفتهاند که دیگر حق برگزاری مسابقات آنلاین شطرنج را ندارند.
او تاکید کرد شطرنج یک بازی فکری است و هیچ تهدید یا خطری برای کسی ایجاد نمیکند و به همین دلیل، ممنوعیت این ورزش برای بسیاری شگفتانگیز و پرسشبرانگیز است.
ایسنا گزارش داده که انتشار جدیدترین صورتهای مالی باشگاه استقلال در سامانه کدال، از بحران حقوقی این باشگاه خبر میدهد و نشان میدهد استقلال هماکنون با ۶ پرونده حقوقی سنگین در فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و دیوان حکمیت ورزش (CAS) روبهرو است.
در صورت محکومیت، بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار تعهد مالی به همراه یک ادعای ریالی ۲۸۸ میلیارد تومانی به این باشگاه تحمیل خواهد شد.
اگرچه این پروندهها هنوز به مرحله صدور رای قطعی نرسیدهاند و بدهی قطعی محسوب نمیشوند، اما جزییات آنها ابعاد سوءمدیریتهای گذشته را آشکار میکند.
بخش عمده این بحران مالی به دو بازیکن بوسنیایی مربوط میشود که در نقلوانتقالات تابستانی و در دوران مدیریت احمد شهریاری و فرشید سمیعی و سرمربیگری جواد نکونام به استقلال پیوستند. آلمدین زیلیکیچ پس از سه هفته حضور و بدون انجام حتی یک دقیقه بازی، قراردادش را فسخ کرد و اکنون شکایتی ۸۹۶ هزار دلاری ثبت کرده است. وردان کیوسفسکی نیز که پیش از آغاز فصل قراردادش فسخ شد، خواهان دریافت ۵۳۳ هزار دلار شده است تا مجموع تعهد ناشی از این دو پرونده به یک میلیون و ۴۲۹ هزار دلار برسد.
کوین یامگا، مدافع ـ هافبک فرانسوی پیشین استقلال، نیز ۸۹۶ هزار دلار از باشگاه طلب کرده و کارگزار او در پروندهای جداگانه خواهان دریافت ۳۰۸ هزار دلار شده است. همچنین پیتسو موسیمانه، سرمربی پیشین استقلال، با شکایت به فیفا خواهان دریافت ۶۵۶ هزار دلار شده و علاوه بر آن، تسویه حساب مالیاتی، سه بلیت بیزینسکلاس و هشت بلیت رفتوبرگشت اکونومی و بیزینس برای خود و دستیارانش به مقصد آفریقا به همراه ۵ درصد سود سالیانه را مطالبه کرده است.
آخرین بخش این گزارش مالی به منتظر محمد مربوط میشود؛ پروندهای که با ابهام همراه است، زیرا در اسناد باشگاه رقم درخواستی این بازیکن ۲۸۸ میلیارد تومان یا ۵ هزار دلار درج شده و میان رقم ریالی و دلاری آن اختلاف قابل توجهی دیده میشود.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد شهروندان کشورهایی که به جام جهانی فوتبال صعود کردهاند و بلیت رسمی مسابقات را خریدهاند، دیگر برای ورود به آمریکا ملزم به پرداخت وثیقه ویزا نخواهند بود.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این معافیت شامل هوادارانی میشود که از طریق فیفا بلیت خریده و در سامانه ویژه دریافت نوبت سریع ویزا ثبتنام کرده باشند.
پیشتر دولت آمریکا برای شهروندان ۵۰ کشور، به دلیل نگرانیهای مهاجرتی و امنیتی، وثیقه ۵ تا ۱۵ هزار دلاری ویزا تعیین کرده بود. الجزایر، کیپ ورد، ساحل عاج، سنگال و تونس از جمله کشورهایی بودند که مشمول این مقررات شدند و به جام جهانی نیز راه یافتهاند.
فیفا در واکنش به این تصمیم اعلام کرد همکاری با دولت آمریکا و کارگروه کاخ سفید برای برگزاری «موفق و فراموشنشدنی» جام جهانی ادامه دارد.
با وجود این معافیت، محدودیتهای ویزایی آمریکا برای برخی کشورها، از جمله ایران، همچنان برقرار است. گزارشها حاکی است برخی اعضای کاروان ایران ممکن است برای دریافت ویزا با مشکل روبهرو شوند.
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا برای تعدادی از اعضای تیم ملی، در شبکه ایکس نوشت: «ویزا، ورود، اسکان، رفتوآمد، حضور مقامهای رسمی و شرایط اجرایی مسابقات نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی یا رفتار گزینشی علیه یک تیم ملی تبدیل شود.»
کاظم غریبآبادی همچنین نوشت: «هرگونه محدودیت غیرقانونی علیه کاروان ایران، آزمونی جدی برای فیفا و کشور میزبان خواهد بود. تیم ملی فوتبال حق حضور خود را در زمین بازی و بر اساس مقررات فیفا به دست آورده است.»
تیم ملی فوتبال در حالی برای دریافت ویزای آمریکا راهی ترکیه خواهد شد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، گفت: «فردا یا پسفردا در ترکیه جلسه سرنوشتسازی با فیفا داریم، چون باید به ما گارانتی بدهند. مسئله ویزا حل نشده و هنوز هیچ ویزایی صادر نکردهاند. منتظریم ببینیم رفتار طرف مقابل چیست.»
فدراسیون فوتبال در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی با بحران ویزا و چالش مالی روبهرو است. امیر قلعهنویی هنوز نمیداند کدام بازیکن ویزا خواهد گرفت و کدام بازیکنان را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
احتمال دارد برای برخی اعضای کاروان ایران به دلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، ویزا صادر نشود.