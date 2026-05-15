پیام مخاطب: خرید اینترنت حکومتی «پرو» خیانت به مردم ایران است
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال به سایر شهروندان توصیه کرد که اینترنت حکومتی «پرو» را نخرند و آن را خیانت به مردم ایران دانست. پیام او با هوش مصنوعی خوانده شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد چند پهپاد انفجاری که از سوی حزبالله پرتاب شده بودند، ساعتی پیش به مناطقی در نزدیکی مرز لبنان و اسرائیل اصابت کردند.
به گفته ارتش اسرائیل، در پی این حمله آژیر خطر در چندین منطقه در الجلیل غربی به صدا درآمد، اما این حمله تلفات جانی نداشته است.
ارتش اسرائیل این حمله را «نقض آشکار توافق آتشبس از سوی سازمان تروریستی حزبالله» توصیف کرد.
اصغر فرهادی در پاسخ به ایراناینترنشنال، کشته شدن معترضان «بیگناه» در جریان انقلاب ملی ایرانیان را محکوم کرد و گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیرنظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست. فرهادی گفت کشته شدن هر انسانی یک جنایت است؛ چه در جنگ، اعدام و اعتراضات.
فرهادی در نشست خبری فیلم «داستانهای موازی» در جشنواره کن گفت: «ماههای گذشته و اواخر دورانی که مشغول ساختن این فیلم بودم، دو اتفاق بسیار دردناک در کشورم رخ داد.»
او افزود: «یکی از این اتفاقات کشته شدن شمار زیادی از آدمهای بیگناه، از جمله کودکان و غیرنظامیان، در جنگ بود و مدتی پیش از آن نیز معترضان بیگناهی در خیابانها کشته شدند.»
این کارگردان ایرانی گفت: «هر دو بسیار دردناک است و هیچگاه فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیرنظامیان به معنی موافقت با کشته شدن گروهی دیگر در خیابانها نیست.»
فرهادی ادامه داد: «همدلی با کشتهشدگان در خیابانها نیز به معنی همدلی نکردن با کسانی که در جنگ کشته شدند نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایت است؛ چه در جنگ، چه در اعدام و چه کشتن معترضان.»
او در پایان گفت بسیار دردناک است که در قرن حاضر با وجود این همه پیشرفت، همچنان شاهد کشته شدن انسانهای بیگناه هستیم.
هندوراس بهطور رسمی سپاه پاسداران و حماس را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.
وزارت خارجه هندوراس در بیانیهای اعلام کرد این تصمیم در راستای موضع ثابت هندوراس در محکومیت تروریسم و تامین مالی آن «در تمامی اشکال و مظاهر» اتخاذ شده و نشاندهنده تعهد این کشور به همکاریهای بینالمللی برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات تروریستی است.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، با انتشار پیامی در ایکس، از دولت هندوراس بابت اقدام علیه سپاه و حماس تمجید کرد.
در این پیام آمده است: «این اقدام گام مهم دیگری برای تقویت جبهه جهانی مبارزه با تروریسم است؛ تروریسمی که امنیت سراسر جهان، از جمله آمریکای لاتین، را تهدید میکند.»
نیویورکتایمز گزارش داد برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، احتمال کشته شدن غیرنظامیان در حمله هوایی به میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴ را تایید کرده است.
او به سناتورهای آمریکایی گفت تخریب یک مدرسه در ایران که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند ۱۷۵ نفر در آن کشته شدهاند، ممکن است بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد.
این مقام آمریکایی افزود این تنها مورد احتمالی تلفات غیرنظامیان است که در کارزار بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ حمله هوایی از آن اطلاع دارد.
به نوشته نیویورکتایمز، کوپر گفت حمله به این مدرسه همچنان در دست بررسی است و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته است.
پیامهای رسیده از شهروندان به مدیابات ایراناینترنشنال، از گرانی، کمبود و حتی نایاب شدن دارو حکایت دارد. مخاطبان از افزایش شدید قیمتها و دشواری دسترسی به داروهای مورد نیاز خبر دادند.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال