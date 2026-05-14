سهم کمرنگ پرونده ایران در مذاکرات ترامپ و شی
بیبیسی جهانی گزارش داد با توجه به بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران، انتظار میرفت این مناقشه به محور اصلی گفتوگوهای مقامات آمریکا و چین تبدیل شود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پیش از ورود به پکن گفته بود واشنگتن خواستار آن است که چین نقش فعالتری در مهار تنشها و حلوفصل بحران ایران ایفا کند.
با این حال، بیانیه وزارت خارجه چین درباره دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ نشان میدهد که موضوع ایران جایگاه پررنگی در مذاکرات نداشته است.
در این بیانیه، تمرکز اصلی بر مسائل تجاری و پرونده تایوان بوده و تنها اشارهای کلی به «وضعیت خاورمیانه» و تبادل نظر دو طرف درباره مسائل بینالمللی شده است.
بیبیسی جهانی افزود در حالی که آمریکا تلاش میکند با جلب حمایت پکن، جمهوری اسلامی را به میز مذاکره بازگرداند، چین ترجیح داده بدون ورود مستقیم به درگیری، بهصورت محتاطانه و پشتپرده نقش میانجی را ایفا کند.