سناتور جان هوون خواستار فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شد
سناتور جان هوون درباره موج جدید اعدامها در ایران به ایراناینترنشنال گفت: «ما میخواهیم هر کاری که بتوانیم برای افزایش فشار بر ایران انجام دهیم و به همین دلیل است که در تلاش برای اجرای محاصره دریایی هستیم.»
او افزود: «باید ببینیم چه تحولات دیگری رخ میدهد. پیشبینی میکنم وقتی رییسجمهور از چین بازگردد، بیشتر مشخص شود که او چگونه میخواهد با این موضوع برخورد کند.»
این سناتور آمریکایی ادامه داد که جمهوری اسلامی «یک رژیم وحشتناک است. مردم خودش را سرکوب میکند و مردم خودش را میکشد. به همین دلیل ناتو و دیگر کشورها باید در این تلاش به ما بپیوندند.»
او گفت: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که ایران نتواند سلاح هستهای بسازد. باید توان موشکهای بالستیک و پهپادهای انتحاری آن را از بین ببریم و هر کاری که میتوانیم انجام دهیم تا متحدانمان نیز همراه شوند و شرایطی ایجاد شود که مردم بتوانند آزاد باشند و حکومتی را انتخاب کنند که برای آنها کار کند، نه حکومتی که آنها را سرکوب میکند.»
افبیآی برای اطلاعات منجر به بازداشت مونیکا ویت، مامور سابق ضدجاسوسی آمریکا که به انتقال اطلاعات دفاع ملی به جمهوری اسلامی متهم است، ۲۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیهای جداگانه برای اطلاعات درباره شش ایرانی فعال در تولید پهپاد تا ۱۵ میلیون دلار پاداش گذاشت.
دفتر میدانی افبیآی در واشینگتن دیسی، ۲۴ اردیبهشت با انتشار بیانیهای، ویت را «عضو پیشین نیروهای مسلح آمریکا و مامور سابق ضدجاسوسی» معرفی کرد و نوشت که او در فوریه ۲۰۱۹ از سوی یک دادگاه فدرال به اتهام جاسوسی، از جمله انتقال اطلاعات دفاع ملی آمریکا به حکومت ایران، تفهیم اتهام شد.
این بیانیه از تاکید میکند ارائهکنندگان اطلاعاتی که به بازداشت و پیگرد قانونی مونیکا ویت منجر شود، تا ۲۰۰ هزار دلار پاداش دریافت خواهند کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیهای اعلام کرد که برای ارائه اطلاعات درباره ۶ نفر از کارکنان شرکت «کیمیا پارت سیوان (کیپاس)» که «بازوی تولید پهپاد نیروی قدس سپاه پاسداران» معرفی شدهاند، تا ۱۵ میلیون دلار جایزه و امکان انتقال به ایالات متحده تعیین کرده است.
این افراد حسن آرامبونژاد، رضا نهاردانی، مهدی نقنه، هادی زوارکی، ابوالفضل مشکانی و عباس سرتاجی معرفی شدهاند. در بخشی از این بیانیه آمده است که این افراد در آزمایش، توسعه و تامین پهپادهای سپاه نقش داشتهاند.
مونیکا ویت کیست؟
بر اساس اعلام افبیآی، ویت پیشتر بهعنوان متخصص اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا و مامور ویژه دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی فعالیت داشت. او بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ در ارتش آمریکا خدمت کرد و تا سال ۲۰۱۰ بهعنوان پیمانکار دولت آمریکا مشغول به کار بود.
بر اساس این بیانیه، ویت در دوران خدمت نظامی و فعالیتش بهعنوان پیمانکار، به اطلاعات «محرمانه» و «فوقمحرمانه» مرتبط با اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی، از جمله نامهای واقعی نیروهای مخفی جامعه اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشت.
ویت در سال ۲۰۱۳ به ایران گریخت و با وجود تفهیم اتهام در پرونده جاسوسی همچنان متواری است.
در کیفرخواست دادگاه ذکر شده بود که او در این سفر با ارائه اطلاعاتی به حکومت ایران، برنامههای حساس و طبقهبندیشده دفاع ملی آمریکا را در معرض خطر قرار داد.
به گفته مقامهای آمریکایی، ویت متهم است بهطور عامدانه اطلاعاتی ارائه کرده که جان نیروهای آمریکایی مستقر در خارج از کشور و خانوادههای آنان را به خطر انداخته است. او همچنین متهم است به نمایندگی از حکومت ایران تحقیقاتی انجام داده تا این حکومت بتواند همکاران سابق او در دولت آمریکا را هدف قرار دهد.
افبیآی اعلام کرد فرار ویت به ایران به سود سپاه پاسداران تمام شده و نهادی را منتفع کرده است که بخشهایی از آن مسئول جمعآوری اطلاعات، جنگ نامتعارف و حمایت مستقیم از چندین سازمان تروریستی هدفگیرنده شهروندان و منافع آمریکا هستند.
دنیل ویرزبیکی، مامور ویژه مسئول بخش ضدجاسوسی و سایبری دفتر میدانی افبیآی در واشینگتن، گفت: «مونیکا ویت متهم است بیش از یک دهه پیش، با گریختن به ایران و ارائه اطلاعات دفاع ملی به حکومت ایران، به سوگند خود در قبال قانون اساسی خیانت کرده و احتمالا همچنان از فعالیتهای مخرب این حکومت حمایت میکند.»
او افزود: «افبیآی فراموش نکرده و معتقد است در این لحظه حساس از تاریخ ایران، فردی هست که اطلاعاتی درباره محل اختفای او دارد. افبیآی میخواهد این اطلاعات را دریافت کند تا بتواند ویت را بازداشت کرده و به دست عدالت بسپارد.»
چهارم اردیبهشت نیز وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای بابت دریافت اطلاعات کلیدی درباره «هاشم فینیان رحیم السراجی»، رهبر گروه مسلح «کتائب سیدالشهدا» (KSS)، وابسته به جمهوری اسلامی، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.
به گزارش انبیسی، مجلس نمایندگان آمریکا عصر پنجشنبه درباره یک قطعنامه اختیارات جنگی رایگیری خواهد کرد؛ قطعنامهای که رییسجمهور آمریکا را ملزم میکند نیروهای مسلح ایالات متحده را از درگیریها علیه جمهوری اسلامی خارج کند.
بر اساس این گزارش، این قطعنامه با حمایت جاش گاتهایمر، نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی ارائه شده و همه دموکراتهایی که پیشتر با قطعنامههای اختیارات جنگی درباره ایران مخالفت کرده بودند، اکنون بهعنوان همحامی آن ثبت شدهاند.
دموکراتها برای موفقیت در تصویب این قطعنامه، به حمایت جمهوریخواهان بیشتری فراتر از تام مَسی، نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی نیاز خواهند داشت. او تنها جمهوریخواهی بود که از آخرین قطعنامه اختیارات جنگی درباره ایران که در نهایت شکست خورد، حمایت کرده بود.
نشست کمیته نیروهای مسلح سنا با حضور ارشدترین مقام نظامی آمریکا در خاورمیانه با تمرکز بر چالش خلع سلاح حزبالله، گروه مسلح لبنانی مورد حمایت جمهوری اسلامی، به پایان رسید.
راجر ویکر، سناتور جمهوریخواه ایالت میسیسیپی و رییس این کمیته، در این نشست از دریاسالار برد کوپر، که فرماندهی سنتکام را بر عهده دارد، پرسید آیا تهاجم اسرائیل به خاک لبنان ضروری بوده است یا نه.
کوپر پاسخ داد: «این یکی از گزینهها در میان گزینههاست، از میان گزینههای اندکی که برای حل مشکل حزبالله وجود دارد.»
ویکر در ادامه گفت: «اگر حزبالله بتواند از بین برده شود، برای اسرائیل، لبنان و ایالات متحده یک دستاورد عظیم خواهد بود.»
در هفتههای اخیر حزبالله بهطور مداوم موشکهایی به سمت اسرائیل شلیک کرده و اسرائیل نیز یک تهاجم زمینی به جنوب لبنان انجام داده که بر حزبالله متمرکز بوده اما به گزارش رسانهها، باعث آواره شدن ساکنان این منطقه شده است.
شش کشور عربی خلیج فارس در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل ادعای تهران درباره اداره یا وضع قواعد جدید برای تنگه هرمز را محکوم کردند. امارات متحده عربی نیز در نامهای جداگانه به همین نهاد، جمهوری اسلامی را به حملات «عامدانه» به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی متهم کرد.
خبرگزاری بنا، رسانه رسمی دولت بحرین، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد که این کشور همراه با امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن در نامهای فوری به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت نسبت اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره «مدیریت» تنگه هرمز و ایجاد «قوانین حقوقی» تازه برای این آبراه بینالمللی را رد و محکوم کردند.
در این نامه، بر حق تمام این کشورها به «اتخاذ تصمیمهای مشروع حاکمیتی در زمینه امنیت و مشارکتهای بینالمللی خود» تاکید شده است.
این کشورها نوشتهاند که تنگه هرمز «یک آبراه بینالمللی حیاتی برای کشتیرانی، تجارت و انرژی» است و هیچ کشوری، صرفنظر از موقعیت جغرافیاییاش، حق ندارد بهتنهایی برای آن «اداره یکجانبه» یا «قواعد حقوقی منفرد» وضع کند.