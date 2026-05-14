واشینگتنپست: جنگ ایران موازنه قدرت را به سود چین تغییر داده است
یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا که همزمان با سفر دونالد ترامپ به پکن در میان مقامهای ارشد واشینگتن در گردش است، هشدار میدهد چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزههای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است.
به نوشته واشینگتنپست، دو مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردهاند، گفتهاند این گزارش محرمانه این هفته برای ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، تهیه شده و نگرانیهایی جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینههای راهبردی تقابل واشینگتن با تهران برانگیخته است.
