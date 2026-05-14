با اعلام این بسته جدید از سوی واشینگتن، مجموع کمک‌های اخیر آمریکا به سازوکار هماهنگ‌شده امدادرسانی سازمان ملل، پس از بسته ۲ میلیارد دلاری ماه دسامبر، به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به این اقدام گفت این کمک مالی «به امدادگران اجازه می‌دهد در فوری‌ترین بحران‌ها، حمایت‌های نجات‌بخش را به میلیون‌ها انسان برسانند.»

تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری، نیز این بودجه را در شرایط کنونی «حیاتی» توصیف کرد و گفت نهادهای امدادی اکنون «بیش از حد تحت فشار، با کمبود منابع و حتی به‌طور مستقیم در معرض حمله» قرار دارند.

او در مقر سازمان ملل در نیویورک، در کنار مایک والتز، سفیر آمریکا، و جرمی لوین، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کمک‌های خارجی و بشردوستانه، گفت: «این حمایت به نجات میلیون‌ها انسان کمک خواهد کرد.»

۲۳۹ میلیون نفر در جهان نیازمند کمک هستند

این کمک مالی در حالی اختصاص یافته که نهادهای بشردوستانه با فشارهای فزاینده ناشی از جنگ‌ها، آوارگی گسترده، بحران‌های اقلیمی و کاهش بودجه کشورهای کمک‌کننده روبه‌رو هستند.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، در حال حاضر حدود ۲۳۹ میلیون نفر در جهان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

فلچر گفت بسته ۲ میلیارد دلاری قبلی که در ماه دسامبر اعلام شد، تاکنون به نهادهای امدادی امکان داده در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۴.۴ میلیون نفر کمک نجات‌بخش ارائه کنند. او این موضوع را «دستاوردی که باید به آن افتخار کرد» توصیف کرد.

به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، بسته قبلی ۱۸ بحران در مناطق مختلف جهان را پوشش داده و منابع مالی صندوق‌های مشترک بشردوستانه در این کشورها را سه برابر کرده است.

بر اساس این گزارش، شش مورد از این بحران‌ها در آغاز سال هیچ بودجه مشترک بشردوستانه‌ای دریافت نکرده بودند.

تا این هفته، اجرای ۱.۷۱ میلیارد دلار از بودجه قبلی آغاز شده و نهادهای سازمان ملل و شرکای آن قصد دارند تنها با استفاده از کمک آمریکا، به بیش از ۲۲ میلیون نفر خدمات ارائه کنند.

میلیون‌ها نفر کمک غذایی و آب سالم دریافت کرده‌اند

فلچر گفت این بودجه در زمانی اختصاص یافت که بسیاری از عملیات‌های امدادی به دلیل کاهش شدید منابع مالی و اختلال در زنجیره تامین، در معرض فروپاشی قرار گرفته بودند.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان ملل، تاکنون بیش از شش میلیون نفر کمک غذایی دریافت کرده‌اند و ۱۰.۴ میلیون نفر نیز به آب سالم دسترسی پیدا کرده‌اند.

این بودجه همچنین از بیش از ۶۹۰ مرکز درمانی حمایت کرده و کمک مستقیم به بیش از ۷۷۹ هزار خانوار را ممکن ساخته است.

سازمان ملل اعلام کرد حدود ۳۰۰ هزار دختر و ۲۶۶ هزار پسر نیز از خدمات درمان سوء تغذیه شدید بهره‌مند شده‌اند.

بخشی از این منابع مالی همچنین صرف ارائه خدمات حمایتی به زنان و دختران، از جمله بازماندگان خشونت جنسی، شده است.

سازمان ملل: نظام امدادرسانی در حال اصلاح و افزایش شفافیت است

تام فلچر گفت نهادهای بشردوستانه در حال اجرای اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی، پاسخگویی و تقویت تصمیم‌گیری محلی هستند.

او توضیح داد روندهای بوروکراتیک کاهش یافته، زمان تخصیص بودجه کوتاه‌تر شده و با استفاده از سامانه آنلاین ردیابی هزینه‌ها، شفافیت بیشتری درباره محل مصرف منابع مالی ایجاد شده است.

فلچر گفت: «ما نشان داده‌ایم که حتی در دشوارترین شرایط نیز می‌توانیم کمک‌ها را به دست نیازمندان برسانیم.»

او در عین حال هشدار داد نیازهای جهانی همچنان بسیار فراتر از منابع موجود است.

برنامه پاسخ بشردوستانه سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶ به ۲۳ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد تا بتواند به ۸۷ میلیون نفر در سراسر جهان کمک حیاتی ارائه کند.

فلچر تاکید کرد: «تمرکز ما در ادامه این است که باقی بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه بلندپروازانه را تامین کنیم و سپس آن را به مرحله اجرا برسانیم.»

