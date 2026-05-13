شورای اجرایی کنگره ملی کردستان تحویل سلاح به کردها از سوی آمریکا را تکذیب کرد
شورای اجرایی کنگره ملی کردستان در بیانیهای موضوع تحویل سلاح از سوی آمریکا به کردها را تکذیب کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه گفت: «مردم میخواهند اعتراض کنند، اما سلاحی ندارند. ما تصور میکردیم میتوانیم از طریق کردها به آنها کمک کنیم و سلاح برسانیم، اما کردها ما را ناامید کردند.»
او اضافه کرد: «بارها کمک گرفتند و کنگره میگفت کردها خیلی سخت میجنگند و برای حمایت از آنها تلاش زیادی شد، اما من از ابتدا هم فکر میکردم این سیاست جواب نمیدهد.»
ترامپ پیش از این هم در این مورد سخن گفته بود.
شورای اجرایی کنگره ملی کردستان در بیانیهخود نوشت: «چنین سخنان و اقداماتی خطر ایجاد این تصور را ایجاد میکند که یک کمپین هماهنگ علیه مردم کرد وجود دارد.»
در این بیانیه با اشاره به روابط و همکاری مردم کرد و ایالات متحده برای سالها، آمده است: «اتهامات گسترده و کلی از این دست، همه کردها را در معرض سوءظن قرار میدهد و خطر تضعیف روابط کردها و آمریکا را به همراه دارد.»
شورای اجرایی کنگره ملی کردستان با اشاره به اینکه چنین موضوعی «نیاز به شفافسازی فوری از طریق توضیحات شفاف و معتبر دارند»، افزود: «احزاب و سازمانهای وابسته بهمادر چنین فعالیتهایی شرکت نکردهاند و ما اطلاعاتی در مورد چنین اقداماتی نداریم.»
این شورا از ترامپ خواست تا «از طرح اتهامات کلی علیه کل مردم کرد خودداری کند و باید به وضوح گروه یا نهاد خاصی را که به آن اشاره میکند، مشخص کند.»