شرکت نفت ویتنام از نیروی دریایی آمریکا خواست تا به نفتکش حامل نفت عراق اجازه عبور بدهد
شرکت نفت دولتی ویتنام اعلام کرد که بخش بازرگانی این شرکت از نیروی دریایی ایالات متحده خواسته است تا به یک نفتکش حامل نفت عراق اجازه دهد تا از محاصره این کشور در خلیج فارس عبور کند و مواد حیاتی مورد نیاز یک پالایشگاه در ویتنام را تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادههای ردیابی کشتی در «مارین ترافیک» نشان داد که ابرنفتکش «آگیو فانوریوس-یک» با پرچم مالت، که حامل دو میلیون بشکه نفت خام است، یکشنبه از تنگه هرمز خارج شد و قبل از تغییر مسیر در دوشنبه در خلیج عمان در حال حرکت بود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای در پاسخ به پرسش رویترز در مورد این نفتکش اعلام کرد: «نیروهای آمریکا به عنوان بخشی از اجرای مداوم محاصره علیه ایران، مسیر این کشتی را تغییر دادند.»
در این بیانیه مشخص نشده است که آیا نیروی دریایی ایالات متحده در نهایت به این کشتی اجازه خواهد داد تا طبق درخواست ویتنام به حرکت خود به سوی آن کشور ادامه دهد یا خیر.
هوانگ دین تونگ، معاون رییس شرکت نفت پتروویتنام سهشنبه در نامهای که توسط رویترز مشاهده و برای هیئتهای نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده ارسال شده است، نوشت این محموله برای پالایشگاه نگیسان و مردم ویتنام از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته او، موجودی خوراک شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ویتنام (NSRP) به شدت پایین است، و هرگونه تأخیر بیشتر، خطر توقف تولید پالایشگاه را به دنبال دارد و پیامدهای ناگواری برای میلیونها مصرفکننده، کسبوکار، خدمات عمومی و صنایع ویتنامی به همراه خواهد داشت.