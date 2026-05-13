در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از اخراج، تعدیل نیرو، بیکار‌سازی و تغییر اجباری در طیف گسترده‌ای از شغل‌ها شکل گرفته است.

هزاران شهروند از صاحبان فروشگاه‌های مجازی و حقیقی تا کارکنان پتروشیمی و صنایع فولاد، شغل خود را از دست داده‌اند و با از بین رفتن منبع درآمد، ناچار به روی آوردن به مشاغل جایگزین و موقتی شده‌اند.

مسافرکشی هم دیگر صرف نمی‌کند

بر اساس گزارش‌ها، رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی به آخرین راه بقا برای بسیاری از خانواده‌ها بدل شده است.

یک مخاطب در پیامی نوشت حقوق ۳۰ میلیون تومانی پدر بازنشسته‌اش پس از۳۰ سال کار کردن، کفاف زندگی را نمی‌دهد و این پدر سالخورده ناچار است برای کسب درآمد بیشتر از صبح تا شب در اسنپ مسافرکشی کند.

پیش‌تر نیز پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌دادند حقوق، سنوات و حق بیمه بازنشستگان به‌ویژه از سوی تامین اجتماعی، فولاد مبارکه و ذوب‌آهن، با تاخیر پرداخت می‌شود.

یک فرد که به‌دلیل قطع اینترنت شغلش را از دست داده است، گفت برای پرداخت وام‌هایش راننده تاکسی اینترنتی شده اما هر بار اسنپ حقوقش را واریز می‌کند، تمامی آن صرف پرداخت قسط وام می‌شود و پولی برای خرجی خانواده باقی نمی‌ماند.

زنی ساکن اصفهان نیز در پیامی گفت پس از اخراج از شرکتی که در آن کار می‌کرد، به رانندگی در اسنپ روی آورده است، اما درآمدش حتی به خرید خوراکی هم نمی‌رسد.

هر راننده اسنپ، یک نیروی متخصص

موج بیکاری پای نیروهای متخصص و دانشگاهی را هم به تاکسی‌های اینترنتی باز کرده است.

پایگاه خبری رویداد۲۴ پیش‌تر در گزارشی از اشتغال نیروهای فنی خط تولید فولاد مبارکه اصفهان به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی پس از حملات اسرائیل و آمریکا به این مجموعه خبر داده بود.

یک زن با اشاره به تحصیلات تکمیلی، مدارک و مهارت‌های متعدد خود، گفت سال‌ها برای رشد حرفه‌ای در شغل تخصصی‌اش زمان سپری کرده، اما با قطع دو ماهه اینترنت کسب‌وکار آنلاین او تعطیل شده و ناچار است به‌عنوان راننده در اسنپ کار کند.

به گفته او، شرکت اسنپ نرخ سفرها را به شدت کاهش داد‌ه‌ و درآمد حاصل از مسافرکشی حتی به هزینه کارواش ماشین هم نمی‌رسد، چه برسد به تعمیر آن.

پیش از این و در سال‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره اشتغال نیروهای فنی متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در شرکت‌های تاکسی‌رانی و مشاغل غیر‌مرتبط به دلیل نبود بازار کار مناسب منتشر شده بود.

زوجی جوان که یکی از آن‌ها فوق‌لیسانس برق قدرت و دیگری فوق لیسانس معماری از دانشگاه بهشتی دارد، به ایران‌اینترنشنال گفتند پس از بیکاری، برای سیر کردن دو فرزند خردسالشان در دو شرکت تاکسی‌رانی اسنپ و تپسی مشغول به کار شده‌اند.

جوانی ۲۶ ساله و دارای مدرک دکتری هم در پیامی نوشت از سر ناچاری و پس از اخراج از محل کارش، اکنون به‌عنوان پیک در اسنپ‌فود مشغول است.

هم‌زمان با افزایش شمار رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، اطلاعات دیگری مبنی بر آغاز موج تعدیل نیرو در زیرمجموعه‌های اسنپ نیز به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

به گفته کارکنان، این شرکت ده‌ها نفر از نیروهای خود در اسنپ و اسنپ‌فود را طی هفته‌های اخیر تعدیل کرده است.