خبرگزاری رویترز به نقل از «پنج منبع آگاه»‌ نوشت عراق و پاکستان با جمهوری اسلامی برای حمل نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز قرارداد بسته‌اند.

بر اساس این گزارش، عراق که بیشتر صادرات نفت خام آن معمولاً از طریق تنگه هرمز انجام می‌شود، از جمله تولیدکنندگانی بود که بیشترین آسیب را از مسدود شدن آن دید. پاکستان نیز به شدت به واردات انرژی از خلیج فارس وابسته بوده و با افزایش هزینه‌های سوخت مواجه شده است.

رویترز نوشت در توافقی بین بغداد و تهران که پیش از این گزارش نشده بود، عراق عبور امن دو نفتکش بسیار بزرگ، هر کدام حامل حدود دومیلیون بشکه نفت خام، را که یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند، تضمین کرد.

یک مقام وزارت نفت عراق که از این توافق و مذاکرات آن آگاهی دارد، به رویترز گفت که بغداد در تلاش است تا موافقت تهران را برای ترانزیت بیشتر جلب کند، زیرا دولت عراق به دنبال حفظ درآمدهای نفتی است که ۹۵درصد از بودجه آن را تشکیل می‌دهد.

او اضافه کرد بغداد متحد نزدیک تهران است و «وخامت اوضاع اقتصادی عراق به منافع اقتصادی ایران در این کشور نیز آسیب می‌رساند.» در این حال، سخنگوی دولت عراق به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.

رویترز در گزارش خود به نقل از دو منبع آگاه نوشت که دو تانکر حامل گاز مایع قطر پس از توافق دوجانبه جداگانه‌ اسلام‌آباد و تهران، به سمت پاکستان در حرکت هستند.

این منابع گفتند که عراق و پاکستان در این ارتباط، پرداخت مستقیمی به حکومت ایران یا سپاه پاسدارانانجام نداده‌اند.

این دو منبع اشاره کردند که قطر به‌طور مستقیما در معاملات دوجانبه دخالت نداشت اما قبل از ارسال محموله‌ها به پاکستان، ایالات متحده را مطلع کرد.

وزارتخانه‌های نفت و اطلاعات پاکستان به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. وزارت امور خارجه قطر نیز به این درخواست پاسخ نداد.

در این حال،به گفته منابع آشنا با این مذاکرات، کشورهای دیگر نیز در حال بررسی معاملات مشابه هستند، زیرا افزایش هزینه‌های انرژی و اختلالات عرضه، به ویژه بر اقتصادهای آسیایی، فشار بسیاری به این کشورها وارد می‌کند.