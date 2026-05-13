گروه بریکس که در ابتدا شامل آفریقای جنوبی، برزیل، چین، روسیه و هند بود، در سال‌های اخیر با پیوستن اتیوپی، امارات متحده عربی، اندونزی، ایران و مصر، گسترش یافته است.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت خبر داد که تهران از هند، رییس دوره‌ای بریکس در سال ۲۰۲۶، خواسته است از این سازوکار برای «ایجاد اجماع در محکوم کرد اقدامات آمریکا و اسرائیل در جنگ و تنش در خلیج فارس» استفاده کند.

اختلاف میان تهران و ابوظبی

اصلی‌ترین اختلاف‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی شکل گرفته است. دو کشوری که در دو سوی جبهه جنگی قرار دارند که آمریکا و اسرائیل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، احتمالا اواخر روز چهارشنبه برای شرکت در این نشست وارد دهلی خواهد شد. این نشست روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت برگزار می‌شود.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز قرار است در این نشست حضور داشته باشد.

هنوز مشخص نیست چه کسی نمایندگی امارات را در این نشست بر عهده خواهد داشت.

رویترز نوشت: «دور جدید مذاکرات می‌تواند پرتنش باشد؛ به‌ویژه پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه امارات و عربستان سعودی در واکنش به حملات ایران، حملاتی نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند .»

رندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، پیش از این گفته بود برخی اعضای بریکس مستقیما در این جنگ درگیر هستند و به همین دلیل «رسیدن به اجماع برای ما دشوار بوده» است.

با این حال، یکی دیگر از مقام‌های وزارت خارجه هند به رویترز گفت دهلی امیدوار است پس از این دور از نشست‌ها، بیانیه‌ای مشترک صادر شود.

تلاش برای حفظ انسجام بریکس

مانجیو سینگ پوری، دیپلمات پیشین هند، گفت: «خوشحال‌کننده است که وزیران خارجه همه کشورهای بریکس، به‌جز چین که به‌دلیل دیگری درگیر است، در نشست حضور پیدا می‌کنند.»

اشاره سینگ پوری به درگیری وزیر خارجه چین احتمالا به سفر پیش روی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به چین برمی‌گردد.

او افزود: «این نشانه مثبتی برای تلاش‌ها به منظور ایجاد ائتلافی در بریکس حول موضوعات مهم برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای جنوب جهانی است.»

پوری گفت: «البته رسیدن به راه‌حل سیاسی دشوار است، اما همین که آن‌ها دور هم جمع می‌شوند اتفاق مثبتی است و امیدواریم راهی رو به جلو ایجاد کند.»

افزایش شدید قیمت انرژی ناشی از جنگ با حکومت ایران باعث شده است بسیاری از کشورهای بریکس، از جمله هند، اقدام‌های اضطراری برای حفاظت از اقتصاد و مصرف‌کنندگان خود انجام دهند.

موضع محتاطانه چین

چین تاکنون موضعی ظاهرا بی‌طرفانه اتخاذ کرده است. موضوعی که به روابط نزدیک پکن هم با تهران و هم با کشورهای عرب سنی‌مذهب مرتبط دانسته می‌شود.

قرار است شو فیهونگ، سفیر چین در هند، به‌جای وانگ یی، وزیر خارجه چین، در نشست وزیران خارجه بریکس شرکت کند، چون وانگ احتمالا همزمان با سفر ترامپ به پکن، امکان حضور در دهلی را نخواهد داشت.