سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، سهشنبه گفت که به پاکستان اعتماد ندارد و نقش این کشور به عنوان میانجی در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را زیر سوال برد.
به گزارش شبکه خبری ایبیاس، گراهام در جلسه استماع کمیته فرعی تخصیص بودجه سنا با حضور پیت هگست، وزیر جنگ، و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت: «تا جایی که بتوانم به پاکستان اعتماد ندارم.»
شبکه خبری سیبیاس دوشنبه به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که پاکستان به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده است تا در فرودگاههای نظامیاش مستقر شوند.
به نوشته این شبکه خبری، گراهام از کین پرسید که آیا این گزارش دقیق است، اما او با اشاره به ماهیت طبقهبندیشده اطلاعات، اظهار نظر نکرد. سپس گراهام از کین پرسید که آیا چنین اقدامی با نقش پاکستان به عنوان میانجی مغایرت دارد یا خیر.
کین پاسخ داد: «من نمیخواهم بر اساس تأثیر مذاکرات جاری و نقش پاکستان در این مورد اظهار نظر کنم.»
بر اساس این گزارش، گراهام همین سوال را از هگست پرسید و او پاسخ داد: «من هم نمیخواهم در میانه این مذاکرات قرار بگیرم.»
پس از آن، گراهام پاسخ داد: «میخواهم در میانه این مذاکرات باشم. تا جایی که بتوانم به پاکستان اعتماد ندارم. اگر آنها واقعاً هواپیماهای ایرانی را برای محافظت از داراییهای نظامی ایران در پایگاههای پاکستان پارک کردهاند، این به من میگوید که ما باید به دنبال شخص دیگری برای میانجیگری باشیم.»
او افزود: «جای تعجب نیست که این موضوع لعنتی به جایی نمیرسد.»
در این حال، وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای که در اختیار ایبیسی قرار گرفت، گزارش سیبیاس را «قاطعانه رد کرد» و آن را گمراهکننده و جنجالی خواند.
در این بیانیه تأیید شد که هواپیماهای ایرانی در پاکستان هستند، اما گفته شد که هواپیماهای آمریکایی نیز مجاز به استفاده از فرودگاههای آن هستند.
در این بیانیه آمده است: «پس از آتشبس و در جریان دور اول مذاکرات اسلامآباد، تعدادی هواپیما از ایران و ایالات متحده برای تسهیل جابهجایی پرسنل دیپلماتیک، تیمهای امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با روند مذاکرات وارد پاکستان شدند.»
بیانیه میگوید: «برخی از هواپیماها و پرسنل پشتیبانی به طور موقت در پاکستان باقی ماندند تا منتظر دورهای بعدی مذاکرات باشند.»