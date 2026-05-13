شبکه ان‌بی‌سی نیوز بر اساس تحلیل داده‌های مارین ترافیک (MarineTraffic)، در ۲۴ ساعت گذشته گزارش داد که چندین کشتی باری و نفت‌کش مرتبط با چین از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

به‌گزارش ان‌بی‌سی نیوز اوایل چهارشنبه، هم‌زمان با سفر دونالد ترامپ به چین در قالب یک دیدار رسمی، نفت‌کش «یوان هوا هو» حامل نفت خام در حال عبور از تنگه هرمز و در جنوب جزیره لارک ایران مشاهده شد.

سیستم شناسایی خودکار این کشتی، که موقعیت، مبدأ و مسیر حرکت آن را مخابره می‌کند، مقصد آن را چین ثبت کرده است. این کشتی متعلق به شرکت «چاینا کاسکو شیپینگ» مستقر در شانگهای است.

جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی باعث شد سفر ترامپ به چین شش هفته به تعویق بیفتد.

انتظار می‌رود ترامپ در دیدار با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، از پکن که روابط نزدیکی با تهران دارد، بخواهد نقش فعال‌تری در پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز ایفا کند.

پس از آنکه جمهوری اسلامی عملا این مسیر حیاتی کشتی‌ر‌انی را مسدود کرد، تنها تعداد محدودی از کشتی‌ها توانسته‌اند از آن عبور کنند.