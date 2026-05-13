عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، عصر چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت وارد دهلینو شد.
بنیاد نرگس اعلام کرد نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، پس از ۱۳ روز بستری در زنجان و تهران، برای انجام آنژیوگرافی به اتاق عمل منتقل شد.
بر اساس این گزارش، یافتههای آنژیوگرافی در مقایسه با آخرین بررسی انجامشده در سال ۱۴۰۳، از تشدید مشکلات قلبی و عروقی او حکایت دارد.
بنیاد نرگس افزود مانیتورینگ ۷۲ ساعته فشار خون و تست «تیلت» نشاندهنده نوسانات شدید فشار خون و ناپایداری همودینامیک محمدی است.
طبق این گزارش، پزشکان اعلام کردهاند او نباید به زندان بازگردد و دستکم به هشت ماه درمان طولانیمدت در محیطی دور از استرس نیاز دارد.
محمدی ۲۰ اردیبهشت و پس از صدور دستور توقف اجرای حکم حبس برای انجام روند درمان، در بیمارستان پارس تهران بستری شده بود.
وزارت خارجه لبنان با ارسال نامهای رسمی به دبیرکل و رییس شورای امنیت سازمان ملل، از جمهوری اسلامی شکایت کرد.
لبنان در این نامه نهادهای جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران را مسئول درگیر شدن این کشور در جنگ، برخلاف خواست دولت معرفی کرد.
محسن کدیور، مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا، در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، از تجمعات شبانه حمایت کرد.
او که اولینبار پس از ۱۷ سال، حرفهایش اجازه انتشار میگیرد، حضور هواداران حکومت در خیابانها را دفاع مردم ایران از میهن توصیف کرد.
رییسجمهوری آمریکا پس از ۹ سال وارد پکن شد تا با رهبر جمهوری خلق چین، دیدار و گفتوگو کند. دونالد ترامپ میگوید در مورد ایران به کمک شی جینپینگ نیاز ندارد.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد چهار هفته پیش اجرای محاصره کشتیهای ورودی و خروجی از بنادر ایران را آغاز کرده و تا امروز ۶۷ کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، به ۱۵ کشتی حامل کمکهای بشردوستانه اجازه عبور داده و چهار کشتی را برای اطمینان از پایبندی به این محاصره متوقف کرده است.
سنتکام افزود نیروهای آمریکایی اوایل این هفته، پس از ارتباط رادیویی و شلیک هشدار با سلاح سبک، دو کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند و این اقدام نشان میدهد اجرای محاصره از سوی آمریکا همچنان بهطور کامل ادامه دارد.