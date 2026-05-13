انجمن قلم آمریکا از افزایش شمار نویسندگان زندانی در ایران خبر داد
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در ایران بیشترین افزایش را در سطح جهانی ثبت کرده است و با ثبت ۱۷ بازداشت تازه، تعداد نویسندگان زندانی به سطحی نزدیک به اوج اعتراضات سال ۱۴۰۱ رسیده است.
در این گزارش آمده است شمار کلی نویسندگان زندانی در جهان برای نخستین بار از مرز ۴۰۰ نفر عبور کرده و در سال ۲۰۲۵ به ۴۰۱ نفر در ۴۴ کشور رسیده است.
بر اساس این گزارش، چین با ۱۱۹ نویسنده زندانی همچنان در صدر فهرست قرار دارد و ایران پس از چین در رتبه دوم جهان ایستاده است.
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در ایران از ۴۳ نفر به ۵۳ نفر افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۲۳ درصدی است. در این گزارش آمده است جنگ و بحرانهای داخلی وضعیت نویسندگان را وخیمتر کرده و حکومت سرکوب صداهای منتقد را تشدید کرده است.