چین از پاکستان خواست به تلاشها برای میانجیگری در مذاکرات ادامه دهد
وانگ یی، وزیر خارجه چین، در تماس تلفنی با محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، از این کشور خواست «اعتماد خود را حفظ کند» و «تلاشهای میانجیگرانه را افزایش دهد» تا میان آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شود.
این تماس چهارشنبه و اندکی پیش از ورود دونالد ترامپ به پکن انجام شد.
دیوید بارنئا، رییس سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل (موساد)، در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دستکم دو بار بهصورت محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره هماهنگیهای مرتبط با جنگ گفتوگو کند.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به نقل از مقامهای عرب و یک منبع آگاه گزارش داد بارنئا در دو ماه گذشته، دستکم دو بار با هدف هماهنگی درباره جنگ با جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی سفر کرده است.
آنچه در این گزارش آمده است، نشانهای از گسترش همکاریهای امنیتی میان اسرائیل و امارات متحده عربی است.
والاستریت ژورنال نوشت دو کشور در طول جنگ، هماهنگی امنیتی نزدیکی داشتهاند.
این روزنامه پیشتر گزارش داده بود اسرائیل سامانههای پدافندی گنبد آهنین و دهها نیروی نظامی را برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی فرستاده است.
والاستریت ژورنال ۲۱ اردیبهشت نیز به نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی بهطور مخفیانه حملاتی به جمهوری اسلامی کرده و در یکی از این حملات در ماه آوریل، پالایشگاه نفتی جزیره لاوان در ایران را هدف قرار داده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال، این اقدام میتواند امارات را به یکی از طرفهای فعال جنگی تبدیل کند که در آن، خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات حکومت ایران بوده است.
برخی مقامات جمهوری اسلامی پیش از این از دست داشتن امارات در بعضی حملات به جنوب ایران سخن گفته بودند.
رهبران جمهوری اسلامی در جریان آتشبس نیز به تندی به این کشور هشدار دادهاند.
امارات متحده عربی حتی در جریان آتشبس چند بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.
وزارت خارجه امارات متحده عربی و دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تاکنون به درخواست والاستریت ژورنال برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
کانال ۱۳ اسرائیل ۱۹ اردیبهشت به نقل از یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده گزارش داد دولت این کشور همچنان در وضعیت «انتظار دائمی» درباره تصمیم مورد انتظار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در قبال ایران قرار دارد.
بر اساس این گزارش، مقامهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در جریان نشستهای اخیر، مواضعی تهاجمیتر علیه تهران را به نتانیاهو ارائه کردهاند.
این گزارش افزود ارتش اسرائیل وضعیت کنونی توان نظامی [حکومت] ایران را یک «فرصت عملیاتی» برای از سرگیری حملات و «تکمیل ماموریت» میداند.
کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد موساد به نتانیاهو گفته است: «باید همین حالا به ایران حمله کرد.»
بنا بر این گزارش، موساد معتقد است از سرگیری جنگ میتواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند.
کمتر از یک ماه مانده به آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در مکزیکوسیتی، موج صادرات کالاهای ساخت چین به کشورهای میزبان این مسابقات آغاز شده است؛ از توپ فوتبال و پرچم گرفته تا لباس هواداری و ماگهای ورزشی.
جام جهانی ۲۰۲۶ از ۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و برای نخستینبار با حضور ۴۸ تیم در ۱۶ شهر برگزار خواهد شد.
شرکت «کینگدائو واندرفول فلگ» در استان شاندونگ چین اعلام کرد بلافاصله پس از مشخص شدن فهرست تیمهای حاضر در جام جهانی، سفارش تولید پرچم کشورهای شرکتکننده بهسرعت افزایش یافت. شیائو چانگآی، رییس این شرکت، گفت تولید پرچم تیمهایی مانند برزیل، آرژانتین و آلمان از ماه مارس آغاز شده بود، اما با شروع مسابقات، سفارشها بهصورت لحظهای و با تحویل فوری ثبت خواهند شد.
بر اساس اعلام گمرک چین، این شرکت اکنون بهصورت شبانهروزی فعالیت میکند و تولید روزانه آن به بیش از ۱۰۰ هزار پرچم رسیده است.
همزمان شرکت «نینگبو اکو-ویل تکنولوژی» که تولیدکننده ماگ، لیوان و لوازم هواداری است، اعلام کرد صادراتش به آمریکا، کانادا و مکزیک در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش یافته و به ۴۰ میلیون یوان رسیده است. این شرکت افزایش تقاضا برای کالاهای دارای لوگوی رسمی تیمهای فوتبال را عامل اصلی رشد صادرات دانست.
دادههای گمرک نینگبو نشان میدهد صادرات تجهیزات و کالاهای ورزشی از این بندر بین ژانویه تا آوریل به ۵.۷۴ میلیارد یوان رسیده که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.