پیبیاس: قیمت بنزین در آمریکا در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۸ درصد افزایش یافته است
شبکه خبری پیبیاس در مورد انتشار گزارش مربوط به تورم از سوی وزارت کار آمریکا نوشت که این گزارش نشان میدهد که قیمت کالاها برای مصرفکنندگان در ماه میلادی گذشته به شدت افزایش یافته که ناشی از افزایش قیمت بنزین به دلیل جنگ با ایران بوده است.
پیبیاس افزود شاخص قیمت مصرفکننده که هزینه کالاهای روزمره، از جمله غذا و انرژی را دنبال میکند، ۳.۸ درصد افزایش یافته است.
گزارش وزارت کار همچنین نشان داد که قیمت بنزین در مقایسه با سال گذشته میلادی بیش از ۲۸ درصد افزایش یافته است.
پیبیاس اشاره کرد که در آخرین نظرسنجی که توسط این شبکه خبری و همچنین انپیار و موسسه افکار عمومی ماریست انجام شده است، ۵۶ درصد گفتند که هزینه زندگی در منطقه آنها مقرون به صرفه نیست.
۴۴ درصد از پاسخدهندگان نیز گفتند که هزینه زندگی برای یک خانواده متوسط خیلی مقرون به صرفه نیست و ۱۲ درصد گفتند که اصلاً مقرون به صرفه نیست. در این میان، ۴۰ درصد گفتند که منطقهای که در آن زندگی میکنند را مقرون به صرفه میدانند.
به نوشته این شبکه خبری، نظرسنجی همچنین نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از آمریکاییها گفتند که قیمت بنزین تا حدودی بر بودجه آنها فشار وارد میکند.