نشت محدود سوخت از نفتکش آسیبدیده شرکت ملی نفت ابوظبی
یکی از واحدهای شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد مقدار محدودی سوخت از یک نفتکش این شرکت که هفته گذشته هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، نشت کرده است.
یکی از واحدهای شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد مقدار محدودی سوخت از یک نفتکش این شرکت که هفته گذشته هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، نشت کرده است.
در فاصله یک ماه تا شروع جام جهانی، تیم ملی فوتبال در پی انزوای سیاسی جمهوری اسلامی نتوانست با حریفان تدارکاتی مناسب دیدار کند و در تهران، سهبار در قالب بازیهای درونتیمی به مصاف خودش رفت.
حالا خبرگزاری تسنیم نوشته است که یکی از نگرانیهای اصلی کادرفنی، بحث صدور ویزا از سوی کشور آمریکاست؛ چرا که در صورت صادر نشدن ویزای هر یک از بازیکنان یا اعضای کادرفنی، چالشهای تیم ملی بیش از پیش خواهد شد.
تیم ملی در نظر داشت پیش از شروع رقابتها چندین دیدار تدارکاتی برگزار کند، اما تا این لحظه فقط بازی با گامبیا نهایی شده است.
تیمهای مقدونیه، آنگولا، اسپانیا و پورتوریکو به دلیل شرایط سیاسی ایران، از تقابل با تیم ملی انصراف دادهاند.
قرار است بازیکنان و اعضای کادرفنی بهزودی جهت طی کردن مراحل دریافت ویزای آمریکا راهی ترکیه شوند. با این حال، گفته میشود احتمال دارد برخی از اعضا به دلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، موفق به دریافت ویزا نشوند.
از سوی دیگر، تیم ملی با بحران مالی نیز دست و پنجه نرم میکند. ملیپوشان برای اجرای برنامههای آمادهسازی خود در ترکیه به تزریق فوری منابع مالی نیاز دارند؛ منابعی که به گفته مناف هاشمی، معاون وزارت ورزش، قرار است نهایتاً تا شنبه به فدراسیون فوتبال پرداخت شود.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «نظارت ما بر تنگه هرمز هم درآمدهای سرشار اقتصادی به میزان حتی دو برابر درآمدهای نفتی برای کشورمان به همراه خواهد داشت و هم قدرت ما را در بعد سیاست خارجی تقویت میکند.»
او افزود: «اکنون غرب این آبراه در اختیار نیروی دریایی سپاه و شرق آن در کنترل نیروی دریایی ارتش است.»
اکرمینیا ادامه داد: «امروز از یک سمت تسلیحات آمریکا در پایگاههای منطقهایاش نابود شده و از سمت دیگر، ما اجازه نمیدهیم دیگر این تسلیحات از تنگه هرمز عبور داده شود.»
چارلز سوم در «سخنرانی پادشاه» در پارلمان بریتانیا گفت کشورش در حوزههای اقتصاد، انرژی و دفاع با آزمونهای دشواری روبهرو شده است.
او تاکید کرد دولت بریتانیا با یهودستیزی برخورد خواهد کرد.
مجله مادام فیگارو گزارش داد فلوریان تاردیف، روزنامهنگار پاریمچ، در کتاب خود نوشته است دلیل سیلی بریژیت مکرون به همسرش در هواپیما، کشف پیامهای عاشقانه رییسجمهوری فرانسه به گلشیفته فراهانی بوده است. تاردیف گفت مکرون «برای چند ماه» رابطهای «افلاطونی» با گلشیفته داشته است.
به نوشته این مجله، تاردیف تاکید کرده اطلاعات مطرحشده بر پایه واقعیت است و مکرون برای چند ماه رابطهای «افلاطونی» با این بازیگر ایرانی داشته است.
این گزارش در حالی منتشر شد که پیشتر کاخ الیزه این رخداد را تنها یک «لحظه صمیمانه» میان امانوئل مکرون و همسرش توصیف کرده بود.
تاردیف گفت رییسجمهوری فرانسه «برای چند ماه» رابطهای «افلاطونی» با گلشیفته داشته و «پیامهایی نوشته که نسبتا فراتر رفتهاند»، از جمله جملهای مانند «به نظرم بسیار زیبا هستید». تاردیف افزود: «این همان چیزی است که اطرافیان او به من گفتهاند و امروز بیان میکنم.»
دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، گفت این اتحادیه در کوتاهمدت نگرانی جدی درباره تامین سوخت جت ندارد، اما احتمال بروز چالشها در بلندمدت همچنان منتفی نیست.
سخنگوی دولت آلمان نیز اعلام کرد در حال حاضر هیچگونه مشکلی در روند تامین انرژی این کشور وجود ندارد.