حالا خبرگزاری تسنیم نوشته است که یکی از نگرانی‌های اصلی کادرفنی، بحث صدور ویزا از سوی کشور آمریکاست؛ چرا که در صورت صادر نشدن ویزای هر یک از بازیکنان یا اعضای کادرفنی، چالش‌های تیم ملی بیش از پیش خواهد شد.

تیم ملی در نظر داشت پیش از شروع رقابت‌ها چندین دیدار تدارکاتی برگزار کند، اما تا این لحظه فقط بازی با گامبیا نهایی شده است.

تیم‌های مقدونیه، آنگولا، اسپانیا و پورتوریکو به دلیل شرایط سیاسی ایران، از تقابل با تیم ملی انصراف داده‌اند.

قرار است بازیکنان و اعضای کادرفنی به‌زودی جهت طی کردن مراحل دریافت ویزای آمریکا راهی ترکیه شوند. با این حال، گفته می‌شود احتمال دارد برخی از اعضا به دلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، موفق به دریافت ویزا نشوند.

از سوی دیگر، تیم ملی با بحران مالی نیز دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کند. ملی‌پوشان برای اجرای برنامه‌های آماده‌سازی خود در ترکیه به تزریق فوری منابع مالی نیاز دارند؛ منابعی که به گفته مناف هاشمی، معاون وزارت ورزش، قرار است نهایتاً تا شنبه به فدراسیون فوتبال پرداخت شود.