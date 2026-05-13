جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران بر نشست دو روزه وزیران خارجه گروه بریکس که از پنجشنبه در دهلی نو آغاز میشود، سایه انداخته است. این نشست توانایی این بلوک را برای رسیدن به موضعی مشترک در این زمینه و انتشار بیانیه نهایی، محک خواهد زد.
گروه بریکس که در ابتدا شامل آفریقای جنوبی، برزیل، چین، روسیه و هند بود، در سالهای اخیر با پیوستن اتیوپی، امارات متحده عربی، اندونزی، ایران و مصر، گسترش یافته است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت خبر داد که تهران از هند، رییس دورهای بریکس در سال ۲۰۲۶، خواسته است از این سازوکار برای «ایجاد اجماع در محکوم کرد اقدامات آمریکا و اسرائیل در جنگ و تنش در خلیج فارس» استفاده کند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد گزارش رسمی که دولت مبنا قرار داده و به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده، میزان خسارت ناشی از جنگ را ۲۸.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.
او با اشاره به جزئیات این گزارش گفت: «حدود ۱۴ میلیارد دلار از این خسارت مربوط به بخش انرژی است.»
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از این میزان، حدود هشت میلیارد دلار به بخش گاز مربوط میشود که در پی آن ظرفیت تولید کاهش یافته است. همچنین بین پنج تا شش میلیارد دلار به بخش پتروشیمیها آسیب وارد شده است.
میثم ظهوریان افزود: «حدود یک میلیارد دلار از خسارتها نیز به مخازن و خود فرآوردهها مربوط است.»
یک شهروند با ارسال پیام به ایراناینترنشنال میگوید: «داروهای اساسی، هم گران و هم نایاب شدهاند. یک جعبه قرص مُداسین که قیمتش ۳۶۰ هزار تومان است را چون در داروخانهها پیدا نمیشود، در بازار آزاد به قیمت پنج میلیون تومان خریدم.»