رییس قوه قضاییه: مسئله اینترنت پرسرعت و سفید مانند پتک در ذهن مردم شده است
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در جلسهای با وزیر ارتباطات درباره «اینترنت پرو» و «سیمکارت سفید»، گفت: «موضوعاتی که برای مردم شفاف نمیشود، مانند پُتک بر افکار عمومی و اذهان جمعی فرود میآیند.»
اژهای افزود: «قضیه اینترنت پرو و سیمکارت سفید در ذهن مردم مساله ایجاد کرده است و اگر شفافسازی نکنیم باعث بدبینی شهروندان خواهد شد.»
او به وجود شرایط جنگی اشاره کرد و گفت «سرمایه اصلی ما در این نبرد سرنوشتساز» مردم هستند و «نباید اجازه دهیم دچار بیاعتمادی شوند».