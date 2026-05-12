روزنامه نیویورک تایمز بر اساس «ارزیابی‌های طبقه‌بندی‌شده» اوایل ماه جاری میلادی نوشت جمهوری اسلامی «دوباره دسترسی به اکثر سایت‌های موشکی، پرتابگرها و تأسیسات زیرزمینی خود را به دست آورده است.»

این روزنامه اشاره کرد: «تصویر عمومی دولت ترامپ از ارتش درهم‌شکسته ایران، به شدت با آنچه سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده پشت درهای بسته به سیاست‌گذاران می‌گویند، در تضاد است.»

نیویورک تایمز در گزارش خود «نگران‌کننده‌ترین نکته» برای برخی از مقام‌های ارشد آمریکا را «شواهدی» ‌دانست مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی «دسترسی عملیاتی به ۳۰ سایت از ۳۳ سایت موشکی خود را در امتداد تنگه هرمز بازیابی کرده است، که می‌تواند کشتی‌های جنگی و نفتکش‌های آمریکایی را که از این آبراه باریک عبور می‌کنند، تهدید کند.»

این گزارش به نقل از «افرادی که از این ارزیابی‌ها آگاه هستند»، می‌گوید که این ارزیابی‌ها تا درجات مختلف، بسته به سطح خسارت وارده به سایت‌های مختلف، «نشان می‌دهد که ایرانی‌ها می‌توانند از پرتابگرهای سیاری که در داخل سایت‌ها قرار دارند برای انتقال موشک‌ها به مکان‌های دیگر استفاده کنند.»

نیویورک تایمز اشاره کرد در برخی موارد، نیروهای جمهوری اسلامی می‌توانند «موشک‌ها را به‌طور مستقیم از سکوهای پرتاب که بخشی از تأسیسات هستند، پرتاب کنند.»

این روزنامه با استناد به این ارزیابی‌ها افزود تنها سه سایت موشکی در امتداد تنگه هرمز به‌طور کامل غیرقابل دسترس باقی مانده‌اند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی هنوز حدود ۷۰درصد از پرتابگرهای متحرک خود را در سراسر ایران مستقر کرده و تقریباً ۷۰درصد از ذخایر موشکی پیش از جنگ خود را حفظ کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، این ذخایر شامل موشک‌های بالستیک است که می‌توانند سایر کشورهای منطقه را هدف قرار دهند و همچنین بخش کمتری از موشک‌های کروز که می‌توانند علیه اهداف کوتاه‌برد در زمین یا دریا استفاده شوند.