وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نوشت: «دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که عملیات نفتی غیرقانونی سپاه پاسداران را ممکن می‌سازند، فشار بر این نهاد را تشدید می‌کند.»

در این بیانیه آمده است: «امروز، ایالات متحده شبکه‌ای را که به نمایندگی از سپاه پاسداران در فروش و ارسال نفت ایران به خریداران خارجی و سه مقام ارشد قرارگاه نفتی شهید پورجعفری سپاه که این معاملات غیرقانونی را هماهنگ می‌کنند، درگیر است، تحریم می‌کند.»

وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد که این اقدامات، جریان‌های مالی غیرقانونی را که «حمایت ایران از گروه‌های تروریستی نیابتی و تجاوز منطقه‌ای را تأمین مالی می‌کنند»، مختل می‌کند، و افزود: «این درآمدهای نفتی متعلق به مردم ایران است که به دلیل فساد، سوء مدیریت و اولویت دادن رژیم ایران به تأمین مالی شبه‌نظامیان تروریستی و برنامه‌های تسلیحاتی به جای رسیدگی به نیازهای اساسی شهروندانش، روزانه با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.»

بیانیه تحریم‌های اعمال شده در روز دوشنبه را نشان دهنده دور دیگری از تحریم‌ها تحت عنوان خشم اقتصادی و بخشی از کمپین فشار حداکثری دولت علیه ایران نامید و اضافه کرد: «ایالات متحده همچنان به جلوگیری از دسترسی رژیم ایران به درآمدهایی که تروریسم را تأمین مالی می‌کند، ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند و امکان حمله به نیروهای آمریکایی و متحدانش را فراهم می‌کند، ادامه خواهد داد.»

در بیانیه همچنین آمده است: برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده، پاداشی تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران و شاخه‌های مختلف آن شود، ارائه می‌دهد.