حدود ۲۰ تن از نمایندگان کنگره آمریکا با نوشتن نامه‌ای دو حزبی، از دولت بریتانیا خواستند که به تصویب قانون به‌رسمیت شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، سرعت ببخشد.

این نامه که توسط برد شرمن، کلودیا تنی، و مایکل لاولر نوشته شده، در مجموع به امضای ۲۰ نماینده از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه رسیده است.

شرمن، عضو ارشد کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «هر روز که پارلمان بریتانیا در مورد این قانون رأی ندهد، روز دیگری است که سپاه پاسداران از تأثیر کامل تحریم‌های ترکیبی کشورهای ما طفره می‌رود.»

او افزود: «سپاه پاسداران دهه‌هاست که در سراسر جهان تروریسم به راه انداخته و اوایل امسال حدود ۳۰هزار معترض ایرانی را به قتل رسانده است» و از بریتانیا خواست که در کنار مردم ایران بایستد و در شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی به ایالات متحده بپیوندد.

تنی، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، هم گفت: «سپاه پاسداران یکی از خطرناک‌ترین سازمان‌های تروریستی جهان است و دستانش به خون غیرنظامیان بی‌گناه، آمریکایی‌ها و مخالفان آلوده است.»

او اضافه کرد: «رژیم ایران همچنان به صدور تروریسم، تهدید متحدان ما و سرکوب وحشیانه مردم خود از طریق سپاه و شبکه‌های نیابتی‌اش ادامه می‌دهد.» این نماینده کنگره از بریتانیا خواست که فوراً به ایالات متحده و متحدانش بپیوندد و «به‌طور رسمی سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی ممنوع کند و پیام روشنی ارسال کند که جهان غرب تروریسم، خشونت سیاسی یا حملات یهودستیزانه را تحمل نخواهد کرد.»

لاولر، رییس کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا مجلس نمایندگان آمریکا، نیز گفت: «باید در اعمال فشار حداکثری بر رژیم ایران و پاسخگو نگه داشتن سپاه پاسداران برای خشونت، سرکوب و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش در سراسر جهان متحد باشیم.»