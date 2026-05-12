علوی ادامه داد: «آن چیزی که ما از فیفا انتظار داریم، همان شعار همیشگی جدایی فوتبال از سیاست است اما آنچه امروز می‌بینیم، پیوستگی کامل فوتبال به سیاست است. مردم جهان ببینید کشور میزبان جام جهانی چه فرآیندی را رقم می‌زند.

علوی با اشاره به مخالفت با میزبانی ایران در مکزیک گفت: «وزارت ورزش و جوانان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و مرکز دیپلماسی عمومی این موضوع را پیگیری کرده‌اند و حتی مکزیک نیز آمادگی خود را اعلام کرده بود، اما به دلیل روندهای مربوط به فیفا، این درخواست فعلا به نتیجه نرسیده است.»

سخنگوی فدراسیون فوتبال همچنین گفت: «آماده‌سازی، برای اردوهای تدارکاتی و مسابقات به بهترین شکل انجام شده. اگر همین الان گذرتان به غرب تهران رفته و به مرکز ملی فوتبال بروید، کادرفنی، بازیکنان و مجموعه تیم ملی را می‌بینید که خود را آماده می‌کنند. از صبح آنالیز و مباحث مربوط به داوری را دیده و تمرین و بدنسازی می‌کنند. این یعنی یک لشگر آماده برای یک نبرد بزرگ.»

علوی درباره دیدار مهدی تاج با اینفانتینو، رییس فیفا گفت: «رییس فدراسیون فوتبال به دعوت رسمی فیفا در نشستی اختصاصی شرکت خواهد کرد و یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی مسائل امنیتی و جلوگیری از دخالت منفی کشور میزبان در روند حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.»