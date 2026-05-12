اطلاعات رسیده حاکی است این محرومیت‌ها پس از تشدید فضای امنیتی در بند زنان اوین و در پی فشار و برخورد با زندانیانی اعمال شده که در برنامه‌های جمعی، یادبودها و رخدادهای اعتراضی داخل بند، مشارکت داشته‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های زندانیان محبوس در بند زنان اوین به ایران‌اینترنشنال گفت در هفته‌های اخیر ماموران زندان بر خلاف روال پیشین، هر روز در ساعات صبح و گاه شب، به بهانه سرکشی وارد بند شده‌اند و با تردد مداوم خود، فضای بند را بیش از گذشته امنیتی کرده‌اند.

به گفته این منبع آگاه، زندانیان زن اوین در سال‌های گذشته مناسبت‌های سیاسی و عقیدتی را با دورهمی، خواندن متن و مقاله، سرودخوانی و یادآوری نام جان‌باختگان و چهره‌های پیشین و پیشکسوت جنبش‌های اعتراضی گرامی می‌داشتند، اما اخیرا همین برنامه‌ها نیز با دخالت مستقیم ماموران و مسئولان زندان و تهدید شرکت‌کنندگان روبه‌رو شده است.

این منبع مطلع افزود شماری از زندانیانی که به تازگی به بند زنان اوین منتقل شده‌اند و در برخی از این برنامه‌ها حضور پراکنده داشتند نیز از سوی زندانبانان و نیروهای امنیتی تهدید شده‌اند.

یک منبع آگاه دیگر به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران زندان در ماه‌های اخیر با ادبیاتی اهانت‌آمیز با زندانیان برخورد کرده و آنان را به انتقال به سلول انفرادی تهدید کرده‌اند.

منبع دیگری که از وضعیت زنان زندانی در اوین مطلع است، به ایران‌اینترنشنال گفت غزل مرزبان، از زنان زندانی در اوین، اخیرا پس از اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیتش، پنج شب به سلول انفرادی منتقل شده است.

بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاد می‌شود ، در سال‌های گذشته یکی از کانون‌های اصلی کنش‌گری زندانیان سیاسی زن بوده است. زندانیان این بند بارها در واکنش به تحولات سیاسی، اجتماعی و مدنی، از جمله اعتراض‌ها و خیزش‌ها، اعدام‌ها، بازداشت‌ها، فقر، فساد و سرکوب معترضان، موضع‌گیری کرده‌اند.

این بند همچنین بارها شاهد حرکت‌های اعتراضی، از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بوده و زندانیان پس از آن با اقدامات تنبیهی، از جمله محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات و نیز پرونده‌سازی تازه مواجه شده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های زندانیان زن اوین گفت افزایش محدودیت‌ها، تهدید به انفرادی و محرومیت از ملاقات، بخشی از تلاش مقام‌های زندان و نهادهای امنیتی برای خاموش کردن صدای اعتراض در این بند است.

محرومیت محترم پرندین از درمان فوری با وجود تومور نزدیک مخچه

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، محترم پرندین، معروف به محشر، هنرمند و نقاش زندانی در اوین که ماه‌هاست با اتهامات سیاسی در حبس است، با وجود ابتلا به دو تومور در ناحیه پشت سر، نزدیک مخچه و گلو و همچنین بیماری حاد قلبی، از اعزام درمانی و جراحی فوری محروم مانده است.

یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت پزشک زندان جراحی فوری پرندین را ضروری دانسته و درباره خطر تومور نزدیک مخچه هشدار داده است. توموری که باعث اختلال در بینایی، تکلم و حرکات بدنی او شده و به گفته هم‌بندی‌هایش، آثار آن در راه رفتن و صحبت کردنش قابل مشاهده است.

به گفته این منبع آگاه، با وجود تاکید پزشک زندان، مسئولان تاکنون برای اعزام درمانی او همکاری نکرده‌اند و با وجود گذشت بیش از نیمی از ایام حبس و وخامت حال، با آزادی مشروط و مرخصی درمانی‌اش نیز مخالفت کرده‌اند.

این در حالی است که سند لازم برای مرخصی در اختیار دادستانی قرار دارد.

پرندین، مادر یک پسر نوجوان و محصل است و پس از درگذشت همسرش، سرپرستی خانواده را بر عهده دارد. فرزند او نیز به بیماری خاص مبتلاست و در نبود مادر با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.

در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از رسیدگی پزشکی و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

شماری از زندانیان سیاسی نیز طی سال‌های اخیر در دوران حبس جان خود را از دست داده‌اند . مرگ‌هایی که خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری، آن‌ها را نتیجه فشار، شکنجه یا محرومیت از خدمات درمانی دانسته‌اند، اما جمهوری اسلامی در قبال آن‌ها مسئولیتی نپذیرفته است.