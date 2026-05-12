شاهزاده رضا پهلوی: باید راهبردی شفاف برای پایان دادن به این رژیم وجود داشته باشد
شاهزاده رضا پهلوی سهشنبه در نشست امنیتی سالانه پولیتیکو گفت: «مماشات با رژیم جمهوری اسلامی راهبری کلی بسیاری از دولتها بود، اما سیاست مماشات شکست خورد.»
او افزود: «وقتی میگوییم حالا که با یک "جانور زخمی" روبهرو هستیم، این فرصت نباید از دست برود و این فرصتی است برای اینکه کار را تمام کنیم و یکبار برای همیشه آن را خاتمه دهیم.»
شاهزاده پهلوی گفت: «به گمان من، این همان چیزی است که نهتنها میلیونها ایرانی، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه انتظارش را دارند؛ کشورهایی که اکنون فهمیدهاند هیچ راه ممکنی برای کنار آمدن با این رژیم وجود ندارد.»
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنرانی خود در نشست امنیتی سالانه پولیتیکو افزود: «رژیم تضعیف شده است، اما رادیکالترین عناصر، همانهایی هستند که بیشترین قدرت را در دست دارند. اگر هم بهاصطلاح "میانهروهایی" وجود داشته باشند — که من باور ندارم وجود دارند — در واقع نقش مهمی برای ایفا کردن ندارند.»
او ادامه داد: «اکنون شما با سیستمی روبهرو هستید که عملا به یک دیکتاتوری شبهنظامی تبدیل شده است. سپاه پاسداران است که در نهایت همهچیز را کنترل میکند و هیچکس دیگری توان مقاومت ندارد.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «ما فقط زمانی میتوانیم مردم را به بازگشت به خیابانها فرا بخوانیم که آنها از سطحی از برابری در توان مقابله برخوردار باشند؛ نه زمانی که رژیم بتواند اوباش و نیروهای سرکوبگرش را برای کشتن مردم در خیابانها اعزام کند.»
او ادامه داد: «اما برای رسیدن به آن نقطه، باید پیام روشنی وجود داشته باشد. باید راهبردی شفاف برای پایان دادن به این رژیم وجود داشته باشد؛ فراخوانی روشن برای قیام مردم، و همچنین پیامی برای نیروهای نظامی و امنیتی از حکومت جدا شوند و به مردم بپیوندند. همه اینها باید در قالب یک راهبرد منسجم هماهنگ شود.»
وزیر جنگ آمریکا در جلسه بررسی بودجه نظامی دولت در کنگره این کشور، به وجود برنامههایی برای برای خروج نیروها از خاورمیانه اشاره و همزمان تاکید کرد که پنتاگون برای «تشدید درگیری یا جابهجایی تجهیزات» هم برنامهریزی کرده است، اما گام بعدی ماموریت را در این جلسه فاش نخواهد کرد.
پیت هگست در جلسهای که صبح سهشنبه ۲۲ اردیبهشت برگزار شد، از صحبت درباره گامهای بعدی ارتش ایالات متحده در قبال حکومت ایران پرهیز کرد و به نمایندگان گفت: «در عین حال که برای تشدید احتمالی اوضاع برنامهریزی کردهایم، برای عقبنشینی احتمالی و جابهجایی داراییهای خود در منطقه نیز برنامه داریم اما با توجه به اهمیت موضوع این ماموریت نظامی گام بعدی را در چنین جلسهای فاش نخواهم کرد.»
آتشبس و پروژه آزادی
هگست در پاسخ به پرسشهای قانونگذاران درباره آتشبس میان آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران، برقراری آتشبس را «آشکار» خواند و افزود: «آتشبس یعنی آتش متوقف میشود. میدانیم که این اتفاق افتاده است، در حالی که مذاکرات جریان دارد.»
هگست همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پروژه آزادی برای هدایت کشتیهای تجاری در خلیج فارس گفت: «هر زمان که فرمانده کل قوا از ما بخواهد، میتواند دوباره آغاز شود.»
فاکسنیوز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت به نقل از دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، نوشت که اکنون در حال بررسی تمدید پروژه آزادی است، اما این بار هدایت کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، بخشی از یک عملیات نظامی گستردهتر خواهد بود.
کمیتههای فرعی مجلس نمایندگان و سنا که بر هزینههای دفاعی نظارت دارند، پیش از تصویب بودجه نظامی جلساتی برگزار میکنند که در آن به جزئیات برنامههای پنتاگون پرداخته میشود. جلسه سهشنبه، دومین جلسه برای بررسی بودجه نظامی سال مالی ۲۰۲۷ بود. در این جلسه هگست از جزئیات طرحی دفاع کرد که خواستار اختصاص رقم تاریخی ۱.۵ تریلیون دلار است.
یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه، کاهش ذخایر مهمات ایالات متحده به دلیل دو جنگ پیاپی علیه حکومت ایران بود؛ موضوعی که هگست آن را رد کرد.
او در پاسخ به قانونگذارانی که میگفتند ارتش آمریکا در جایگزین کردن بمبها و موشکهایی که در جنگ با ایران مصرف کرده با مشکل روبهروست، گفت که پنتاگون به وضعیت آگاه است و وضعیت آنطور که بازنمایی میشود نیست.
هگست گفت: «مساله مهمات به شکلی غیرسازنده، بیش از حد بزرگنمایی شده است. ما دقیقا میدانیم چه میزان مهمات در اختیار داریم و برای نیازهای خود، ذخایر کافی داریم.»
مارک کلی، سناتور دموکرات، یکشنبه به شبکه خبری سیبیاِس وضعیت انبارها مهمات آمریکا و استفاده از مهمات را «تکاندهنده» خواند. این نظر، واکنش شدید هگست را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. او نوشت: «کلی در تلویزیون درباره یک جلسه توجیهی محرمانه پنتاگون که دریافت کرده بود، وراجی میکرد؛ آن هم به شکلی نادرست و احمقانه.»
او گفت به صنایع دفاعی گفته شده است که «بیشتر و سریعتر تولید کنند»، و در عین حال ظرفیت ناکافی مجتمعهای صنعتی-نظامی را ناشی از دولتهای پیشین و کمکهای آمریکا به اوکراین در جنگ با روسیه دانست.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که در این بخش، وزیر جنگ آمریکا لحن ملایمتری نسبت به جلسات پیشین در کنگره داشت، کمتر از نمایندگان انتقاد کرد و توضیحات بیشتری درباره تلاشهای دولت برای توسعه زیرساختهای صنعتی ارتش ارائه داد.
حضور پیشین هگست در کنگره با جدال لفظی میان او و نمایندگانِ مخالف جنگ ایران همراه بود. او در پاسخ به نمایندگان منتقد دولت که این جنگ را «باتلاق» توصیف کرده بودند، آنها را افرادی «بیمسئولیت» خوانده بود.
نگرانی دوحزبی درباره بودجه نظامی و تامین مالی جنگ ایران
کن کالوِرت، رییس جمهوریخواه کمیته فرعی از ایالت کالیفرنیا، و بِتی مَککالم، عضو ارشد دموکرات از ایالت مینهسوتا، جلسه را با ابراز نگرانی دوحزبی درباره درخواستهای بودجهای پنتاگون، بهویژه درباره تامین مالی جنگ ایران آغاز کردند.
آنها بار دیگر از دولت درخواستند جزئیات بیشتری درباره هزینههای جنگ و نحوه هزینهکرد هرگونه افزایش بودجه ارائه کند.
کالورت گفت: «کمیته فرعی باید بداند منابعی که در این بودجه درخواست شدهاند، چگونه به بهبود واقعی و قابل اندازهگیری در توان جنگی تبدیل میشوند.» او افزود که درباره این درخواست «بهطور جدی نگران» است.
مککالم نیز یادآور شد که قانونگذاران «چندین بار درخواست کردهاند بهروزرسانی کاملی درباره سطح مهمات ارائه شود، اما چنین گزارشی ارائه نشده است.»
وزارت خارجه کویت سهشنبه اعلام کرد که محمد توتونچی، سفیر جمهوری اسلامی در کویت را احضار کرد و یادداشت اعتراضی در مورد تلاش یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران، برای نفوذ به جزیره بوبیان «با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه کویت»، را به او تحویل داد.
در بیانیهای که از سوی وزارت خارجه کویت در شبکه ایکس منتشر شده، آمده است که معاون وزیر خارجه این کشور در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی «ضمن محکوم کردن و ابراز شدیدترین انزجار دولت کویت از این اقدام خصمانه، از جمهوری اسلامی ایران خواست فورا و بدون هیچگونه قید و شرطی به چنین اقداماتی پایان دهد.»
او مسئولیت کامل آنچه را که «تعرضی آشکار به حاکمیت دولت کویت و نقض فاحش حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۲۶ به شمار میرود»، متوجه جمهوری اسلامی دانست.
پیشتر وزارت کشور کویت اعلام کرد چهار نفری که بهصورت غیرقانونی از راه دریا وارد این کشور شده بودند، در جریان بازجویی به عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعتراف کردند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است این افراد اعتراف کردند مامور شده بودند با استفاده از یک قایق ماهیگیری که بهطور ویژه برای اجرای اقدامات خصمانه علیه کویت اجاره شده بود، به جزیره بوبیان نفوذ کنند.
بر اساس این بیانیه، این افراد با نیروهای مسلح کویت درگیر شدند که در نتیجه آن یکی از نیروهای کویتی زخمی شد و دو نفر از عناصر نفوذی گریختند.