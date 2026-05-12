دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تروت سوشال نقشه ونزوئلارا با پرچم ایالات متحده منتشر کرد.

بر بالای این تصویر نوشته شده است: «پنجاه و یکمین ایالت.»

پست ترامپ از سوی حساب کاربری کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس نیز بازنشر شد.

پیش‌تر شبکه خبری سی‌ان‌ان دوشنبه گزارش داده بود که ترامپ گفته است که این اقدام «به طور جدی در حال بررسی» است.

پس از آن، دلسی رودریگز، رییس‌جمهوری موقت ونزوئلا، به خبرنگاران گفت که کشورش هیچ برنامه‌ای برای تبدیل شدن به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا ندارد.

رودریگز که پس از عملیات نظامی ایالات متحده، بازداشت نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، و انتقال او به آمریکا ، قدرت را به دست گرفت، گفت: «ما به دفاع از تمامیت، حاکمیت، استقلال و تاریخ خود ادامه خواهیم داد.»

او افزود که ونزوئلا «یک مستعمره نیست، بلکه یک کشور آزاد است.»