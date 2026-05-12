جزییات تحریمهای جدید واشینگتن علیه شبکه نفتی سپاه پاسداران
امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره جزییات تحریمهای جدید وزارت خزانهداری ایالات متحده علیه شبکه نفتی سپاه پاسداران توضیح میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره تحولات ایران گفتوگو کرد.
بر اساس گزارشها، در این نشست چشمانداز جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پاسخ تهران به پیشنهاد واشینگتن را «آشغال» و «بسیار ضعیف» توصیف کرد و شانس پایداری آتشبس موقت را «حدود یک درصد» دانست.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ فرد و شرکت را بهدلیل همکاری با سپاه پاسداران برای تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرد.
بریتانیا ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد که در این میان، افرادی با «شبکه جنایی زیندشتی» مرتبط هستند. وزارت خارجه بریتانیا این تحریمها را پاسخ به «اقدامات حکومت ایران علیه امنیت جهانی از طریق باندهای تبهکار» اعلام کرد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری این کشور، از ایالات متحده خواسته است اسرائیل را برای توقف حملات، پایبندی به آتشبس و خودداری از تخریب خانهها در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد این کشور سهشنبه ۲۲ اردیبهشت در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی در ادامه سرکوب خشونتبار مردم ایران، قطع اینترنت و ایجاد بیثباتی در منطقه، تحریمهای مالی هدفمند و ممنوعیتهای سفر بیشتری را علیه هفت فرد و چهار نهاد حکومت ایران اعمال میکند.
هفت فرد و چهار نهادی که امروز تحریم شدهاند، شامل مقامها و نهادهای ارشدی هستند که در این اقدامات، از جمله خشونت علیه زنان و کودکان، نقش داشتهاند.
یکی از این افراد مسئول هدایت سرکوب زنان و دختران در ایران بوده و با بهکارگیری ۸۰هزار نیرو، نظارت و اجرای حجاب اجباری را پیش برده است.
فرد دیگری پایگاههای اطلاعاتی محلی ایجاد کرده و با جمعآوری اطلاعات خانهبهخانه و گشتزنی، مخالفان جمهوری اسلامی را شناسایی و مجازات کرده است.
برخی دیگر نیز مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودهاند.
این تحریمها همچنین نظام بانکداری پنهان جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد.
یک مذاکرهکننده سابق وزارت خارجه آمریکا به شبکه خبری سیانان گفت که در حال حاضر، دستیابی به توافق با تهران «بسیار دشوارتر» از زمانی است که او در مذاکرات توافق هستهای ۲۰۱۵شرکت داشت.
آلن ایر، عضو موسسه خاورمیانه، گفت که «غیر قابل باور» است که جمهوری اسلامی در اوایل مذاکرات فعلی، با صادرات تمام اورانیوم غنیشده خود به ایالات متحده موافقت کند و افزود: «بسیاری از آنچه که ما در ملاء عام میشنویم، با واقعیات اساسی، از هر دو طرف، تطابق ندارد.»
او همچنین گفت که ایران «احتمال بسیار کمتری» برای رسیدن به توافق نسبت به سال ۲۰۱۵دارد، و اضافه کرد اکنون ایران «رهبری تندروتر و رادیکالتری» دارد و مسائل بیشتری غیر از برنامه هستهای، بهویژه تنگه هرمز، روی میز مذاکره است.
ایر همچنین سخنان دونالد ترامپ در مورد بر عقبنشینی تهران را «سوءتفاهم یا دروغپردازی» دانست.
پلیس منطقه یورک تورنتو کانادا اعلام کرد فردی به نام مهران محققی، ۳۹ ساله را در ارتباط با حادثهای در جریان تجمع ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. این شخص به رانندگی خطرناک نزدیک تجمع، حمله با سلاح، تهدید تجمعکنندگان و فرار پس از تصادف متهم شده است.
طبق گزارشهای ارائه شده به پلیس، این فرد یکشنبه ۲۰ اردیبهشت با رانندگی خطرناک به این تجمع نزدیک شد و پرچم جمهوری اسلامی را تکان میداد. او پس از برخورد به راننده یک خودروی تحویل غذا سعی داشت متواری شود، اما پس از برخورد با یک خودروی دیگر متوقف شد.
طبق گزارش پلیس یورک، مظنون سپس خودرو را متوقف کرد تا معترضان را تهدید کند و پس از آن بازداشت شد. یک فرد مصدوم در این حادثه با جراحات جزئی به بیمارستان منتقل شده است.
پلیس کانادا گفت تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسیها منتشر خواهد شد.
پلیس از شاهدانی که هنوز با بازرسان گفتوگو نکردهاند و یا افرادی که فیلم و تصویری از این حمله دارند خواست هرچه سریعتر برای ارائه اطلاعات خود به پلیس مراجعه کنند.