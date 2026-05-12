دادگاه عالی کیفری بحرین یک زن را به اتهام تلاش و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به حبس ابد محکوم کرد.
دادستانی بحرین اعلام کرد این پرونده پس از شناسایی یک حساب کاربری در شبکههای اجتماعی تشکیل شد که تصاویر و مختصات برخی مکانها و تاسیسات «مهم و حیاتی» در بحرین را منتشر میکرد.
به گفته مقامهای بحرینی، محتوای منتشرشده در این حساب به جایگاه نظامی، سیاسی و اقتصادی این کشور آسیب میزد و شامل مطالبی در تمجید، تشویق و تبلیغ آنچه «حمله جمهوری اسلامی به بحرین» خوانده شده، بود.
دادستانی بحرین اعلام کرد این زن در بازجوییها اتهامات مطرحشده را پذیرفته و گفته بود حساب کاربری خود را برای کمک به «مهاجمان علیه بحرین» اختصاص داده است.
به گفته دادستانی، او تصاویر و مختصات شماری از مکانهای حیاتی را همراه با عباراتی درباره امکان هدف قرار گرفتن آنها منتشر کرده بود.