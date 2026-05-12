مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در نشست دموکراسی در کپنهاگ دانمارک، گفت جمهوری اسلامی در ایران، دیکتاتوری ونزوئلا، دیکتاتورها در کوبا، در روسیه، در چین، همگی به یکدیگر کمک می‌کنند.

علی‌نژاد افزود: «من این‌جا در دانمارک هستم تا درباره جنگ واقعی‌ای صحبت کنم که جمهوری اسلامی علیه ما ایرانیان به راه انداخته است.»

او افزود: «مادورو درباره حاکمیت ونزوئلا سخن می‌گوید، بدون آنکه توجه کند جمهوری اسلامی نخستین کشوری بود که به ونزوئلا وارد شد، حماس و حزب‌الله آنجا بودند، اما آنچه قلب مرا می‌شکند این است که در غرب، متاسفانه همه نگاه‌ها به ایران نیست؛ نگاه‌ها به ترامپ و اروپا و نبرد میان کشورهای دموکراتیک دوخته شده است.»

علی‌نژاد در این نشست گفت: «این وضعیت در عمل به جمهوری اسلامی در ایران کمک کرد تا بدون پاسخ‌گویی اینترنت را قطع کند، اعدام‌ها را تسریع کند بی‌آنکه حتی رسانه‌ها درباره آن سخن بگویند، مردم را کور کند و خانواده‌های آنها را آزار دهد.»

او افزود: «آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌توانند به مردم ایران کمک کنند، اما آیا حاضرید به خودتان کمک کنید؟ در ۴۷ سال گذشته ۸۶۰ ایرانی و غیرایرانی در خاک اروپا هدف جمهوری اسلامی بوده‌اند.»