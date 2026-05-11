زخمی شدن ۳ سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزبالله به جنوب لبنان
ارتش اسرائیل اعلام کرد سه سرباز این کشور صبح دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در پی حمله پهپادی حزبالله به جنوب لبنان، زخمی شدند.
جراحات نظامیان اسرائیلی «سطحی» گزارش شده است.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند.
او ادامه داد: «اینکه گفته میشود کشور وارد دوره ترسالی شده، مطلقا درست نیست و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت.»
بزرگزاده گفت: «تهران، البرز، مشهد، ساوه و اراک در صدر مناطق نیازمند مدیریت مصرف آب هستند. پرشدگی سدهای تهران فقط ۲۲ درصد است. حجم آب سد لار به ۶ درصد ظرفیت رسیده است. وضعیت سدهای تهران نسبت به متوسط ۱۰ ساله همچنان منفی است.»
سخنگوی صنعت آب کشور افزود بارندگی در ۱۱ استان کشور «کمتر از نرمال» ثبت شده است.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، با عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی، وزیران خارجه جمهوری اسلامی و مصر، درباره تحولات مربوط به مذاکرات تهران و واشینگتن بهصورت تلفنی گفتوگو کرد.
نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ماری لوئیز اتا، سرمربی یونیون برلین، با پیروزی ۳-۱ تیمش برابر ماینتس، به نخستین زن تاریخ تبدیل شد که در یکی از پنج لیگ معتبر فوتبال مردان اروپا به پیروزی میرسد.
یونیون برلین در این مسابقه که در چارچوب هفته سیوسوم بوندسلیگا ابتدا با گل آندری ایلیچ پیش افتاد، اما، ماینتس بازی را به تساوی کشاند. در ادامه، گلهای اولیور برک در دقیقه ۸۸ و یوسیپ یورانوویچ در وقتهای اضافه، پیروزی یونیون برلین را قطعی کرد.
این نخستین پیروزی یونیون برلین از ماه مارس بود و در چهارمین مسابقهای به دست آمد که اتا پس از برکناری اشتفن باومگارت هدایت تیم را برعهده گرفته است. او پیش از این مسابقه، یک تساوی و دو شکست را تجربه کرده بود.
یونیون برلین با این برد به رتبه دوازدهم جدول بوندسلیگا صعود کرد. قرار است ماری لوئیز اتا پس از پایان فصل، هدایت تیم زنان یونیون برلین را برعهده بگیرد.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «رسما اعلام کردند که تابستان به شکل مستمر قطعی برق داریم.»
او افزود: «دلنگرانهای زیرساخت الان کجا هستند؟ نکند برق شما قطع نمیشود و فقط برق رعیت را قطع میکنند؟ اینترنت هم ۷۰ روز است که قطع شده، به شما سیمکارت خونی دادهاند؟»
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر دادند حدود ساعت ۱۱:۵۳ دوشنبه ۲۱ اردیبهشت صدا و موج انفجار شدید در شیراز به گوش رسیده است.
در یکی از پیامها آمده است: «انفجار شیراز همراه با صدای پهپاد و جنگنده نبود. ناگهان صدای انفجار شدیدی به گوش رسید و همه در و پنجرهها لرزید.»