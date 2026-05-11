ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: موضوع «فناوری» هسته‌ای در دستور کار مذاکرات قرار ندارد و غنی‌سازی قابل مذاکره نیست.

رضایی افزود اعضای کمیسیون بر ضرورت حفاظت از مراکز هسته‌ای، برخورد با «دشمن» و بی‌فایده بودن عضویت در ان‌پی‌تی‌ «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای»‌ تاکید کردند و خواستار حفظ «دستاوردهای» هسته‌ای شدند.

