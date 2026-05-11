کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در حمله پهپادی به نزدیکی مرز لبنان
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سرباز این کشور در حملهای پهپادی به منطقه المناره در نزدیکی مرز لبنان کشته شد.
بدین ترتیب، شمار تلفات نظامیان اسرائیلی از ابتدای درگیریهای اخیر به ۱۸ نفر رسید.
آتشبس شکننده میان آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر عصر یکشنبه ۲۰ اردیبهشت با آتشسوزی ناشی از انفجار یک پهپاد در سواحل قطر و ورود پهپادهایی به حریم هوایی امارات متحده عربی با چالشی تازه روبهرو شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشینگتن برای آغاز مذاکرات صلح و پایان دادن به جنگ را رد کرد و آن را «کاملا غیرقابل قبول» خواند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت سقوط جمهوری اسلامی «ممکن است، اما تضمینشده نیست».
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد مجتبی خامنهای پس از جراحت شدید در حملهای هوایی که به کشته شدن همسرش و علی خامنهای انجامید، بیش از دو ماه است در انظار عمومی ظاهر نشده و غیبت او به اختلاف میان حامیان حکومت بر سر مذاکره با آمریکا دامن زده است.
یک مقام ارشد امنیتی عراق گزارشهای اخیر درباره ایجاد یک پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در صحرای غربی عراق برای پشتیبانی از حملات علیه حکومت ایران را رد کرد و آنها را «نادرست» خواند.
کردپا با استناد به گزارشها از سقز خبر داد قیمت کالاهای اساسی طی دو هفته چند برابر شده و همزمان رکود، کمبود نقدینگی و اختلال بانکی فشار اقتصادی بیسابقهای ایجاد کرده است. بهگزارش این آژانس، صدها کارگر اخراج شدهاند و آسیبهای اجتماعی نیز افزایش یافته است.
آژانس خبری کردپا بر اساس «گزارشها و شواهد از شهر سقز در استان کردستان» از افزایش فزاینده قیمت کالاهای اساسی، کمبود شدید نقدینگی و اختلال در خدمات بانکی خبر داد.
کردپا نوشت: «روایتهای مردمی نشان میدهد که تنها طی دو هفته، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد اولیه چند برابر شده و همزمان توان خرید و معیشت بخش بزرگی از جامعه بهشدت کاهش یافته است.»
این گزارش حاکی است در شهر سقز، خانهای برای اجاره با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه یافت نمیشود؛ آن هم برای واحدی کوچک با یک اتاق و آشپزخانه.
در این میان، بسیاری از مراکز تولیدی به دلایلی مانند نبود مواد اولیه، هزینه بالای تولید، افزایش نرخ انرژی و کرایهها تعطیل شدهاند.
در شهرک صنعتی سقز نیز تا ابتدای اردیبهشتماه بیش از ۳۰۰ کارگر، یعنی حدود نیمی از نیروی کار، اخراج شدهاند و حدود ۱۵۰ کارگر دیگر با نصف حقوق مشغول به کار هستند.
بر اساس این گزارش، همزمان با بحران اقتصادی، آسیبهای اجتماعی از جمله «سرقت، راهزنی و کسب درآمد از راههای نابههنجار» افزایش یافته است.
سناتور مارک کلی در پاسخ به اتهامات پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس، به سخنان او در نشست عمومی هفته گذشته مجلس سنا اشاره کرد که گفته بود ترمیم برخی از ذخایر موشکی «سالها» طول میکشد.
او تاکید کرد که این یک نقل قول «محرمانه» نیست.
کلی نوشت: «این جنگ هزینه سنگینی دارد و شما و رییسجمهور هنوز برای مردم آمریکا توضیح ندادهاید که هدف چیست.»
وزارت خارجه کانادا حملات اخیر پهپادی در سراسر خلیج فارس، از جمله هدف قرار دادن یک کشتی تجاری در آبهای سرزمینی قطر را محکوم کرد.
در بیانیه این وزارتخانه که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است: «ما از همه طرفین میخواهیم که از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی محافظت کنند و به قوانین بینالمللی، از جمله آزادی دریانوردی، احترام بگذارند.»