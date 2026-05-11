فایننشال تایمز: ترامپ در سفر به پکن خواستار کاهش حمایت چین از ایران خواهد شد
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سفر به پکن و دیدار با شی جین پینگ، همتای چینی خود، بر موضوع کاهش حمایت چین از ایران تمرکز کند و برای آن بر چین فشار وارد آورد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، سخنان سناتور مارک کلی،نماینده مجلس سنای ایالات متحده، مبنی بر اینکه وضعیت ذخایر موشکهای این کشور در میانه جنگ با ایران «تکاندهنده» است و ممکن است سالها طول بکشد تا ترمیم یابد را رد کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کلی «در تلویزیون (به دروغ و احمقانه) در مورد یک گزارش طبقهبندیشده پنتاگون که دریافت کرده است، یاوهگویی میکند.»
هگست اضافه کرد که مشاور حقوقی وزارت جنگ بررسی خواهد کرد که آیا این سناتور «سوگند خود را نقض کرده است یا خیر.»
پیش از این، کلی در پی دریافت گزارش محرمانه پنتاگون درباره تأثیر جنگ ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته بود: «واقعاً شوکهکننده است که تا چه اندازه از این ذخایر مصرف کردهایم.»
او اشاره کرد که ذخایر موشکهای تاماهاوک، اتکمز، اسام-۳، سامانه تاد و موشکهای پاتریوت به شدت کاهش یافتهاند؛ بهویژه موشکهای رهگیر دفاعی که برای حفاظت از نیروها و پایگاههای آمریکا استفاده میشوند.
به گفته او، بازسازی این ذخایر ممکن است سالها زمان ببرد و این مسئله میتواند توانایی آمریکا را در صورت وقوع یک درگیری احتمالی با چین تحت تأثیر قرار دهد.
روزنامه نیویورک تایمز از روند اخراج نیروی کار از شرکتها پس از جنگ ایران در نهم اسفند خبر داد و آن را پیامد حملات آمریکا و اسرائیل به صنایع فولاد و پتروشیمی، سیاستهای حکومت مجتبی خامنهای، بهویژه قطع اینترنت دانست.
این روزنامه با اشاره به برخی آمار منتشر شده در رسانههای ایران، مانند بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر، و ثبت رکورد ۳۱۸ هزار رزومه کاری در یک روز، افزود به دلیل مشکلات بخش خصوصی، احتمالاً درآمدهای مالیاتی دولت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
نیویورک تایمز اشاره کرد که در بخش صنعت، کمبود مواد اولیه علت اصلی بسیاری از اخراجها است، و افزود کارخانههای بزرگ پتروشیمی و فولاد در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به کشور هدف قرار گرفتند و عرضه مواد تولیدی آنها به صنایع مرتبط قطع شد.
بر اساس این گزارش، روند واردات نیز به دلیل محاصره بنادر ایران توسط آمریکا مختل شده است.
این روزنامه درادامه به اخراج گسترده کارگران از واحدهای صنعتی پرداخت و اضافه کرد: «رهبران کارگری میگویند حتی تولیدکنندگانی که اخراجهای رسمی خود را اعلام نکردهاند، عملاً در حالت سکون هستند و فقط ظاهرا باز هستند اما تولید کمی دارند.
در این ارتباط، مهدی بستانچی، رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، به نیویورک تایمز گفت که بخش صنعت ایران در حال تجربه یک روند انقباضی است که تا ۳.۵ میلیون کارگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
او در پاسخ کتبی به پرسشهای نیویورک تایمز گفت: «برخلاف دورههای کلاسیک رکود، کاهش اشتغال در آمارهای رسمی کمتر قابل مشاهده است و در عوض از طریق عدم تمدید قراردادها، کاهش ساعات کاری و مرخصی اجباری آشکار میشود.»
در بخش دیگری از گزارش این روزنامه آمده که حکومت ایران با قطع اینترنت، صنعت فناوری را دچار هرج و مرج کرده و بخش دیجیتال ایران با قطعی اینترنت به زانو درآمده است.
نیویورک تایمز در این مورد به گزارشهای منتشر شده در ایران استناد کرد مبنی بر اینکه قطعی اینترنت روزانه تا ۸۰ میلیون دلار ضرر مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد.
در این گزارش به اعتراضات مکرر در ایران در دهه گذشته اشاره شده و گفته شده که دلیل آن، نارضایتی اقتصادی بوده است.
این روزنامه نوشت به رغم سرکوب اعتراضات دیماه سال گذشته،«خشمی که اعتراضات را شعلهور کرد، همچنان حل نشده باقی مانده است.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس گفت تضعیف یا سقوط حکومت ایران میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر شود. او با اشاره به احتمال تغییر حکومت در ایران تاکید کرد: «ممکن است؟ بله. تضمینشده است؟ نه.»
نخستوزیر اسرائیل، در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر با حکومت ایران، گفت این جنگ «دستاوردهای بزرگی» داشته اما هنوز پایان نیافته است؛ زیرا به گفته او، اورانیوم غنیشده، تاسیسات غنیسازی، نیروهای نیابتی و برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی همچنان باید مهار شوند.
نتانیاهو در گفتوگو با این برنامه که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ با ایران تمام شده است، گفت: «فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشته، اما تمام نشده است، چون هنوز مواد هستهای، اورانیوم غنیشدهای وجود دارد که باید از ایران خارج شود. هنوز سایتهای غنیسازی هستند که باید برچیده شوند. هنوز نیروهای نیابتیای هستند که ایران از آنها حمایت میکند. هنوز موشکهای بالستیکی هستند که آنها میخواهند تولید کنند.»
او افزود: «ما بخش زیادی از آن را تضعیف کردهایم، اما همه آن هنوز وجود دارد و کارهایی باید انجام شود.»
نتانیاهو درباره نحوه خارج کردن اورانیوم با غنای بالا از ایران گفت: «وارد میشوید و آن را خارج میکنید.» وقتی مجری پرسید این کار با نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا انجام میشود، نتانیاهو گفت درباره «ابزارهای نظامی» صحبت نمیکند، اما افزود: «رییسجمهوری ترامپ به من گفته است: “میخواهم وارد آنجا شوم.” و فکر میکنم از نظر فیزیکی این کار شدنی است. این مشکل نیست. اگر توافقی داشته باشید و وارد شوید و آن را خارج کنید، چرا نه؟ این بهترین راه است.»
او در پاسخ به این پرسش که اگر توافقی وجود نداشته باشد، آیا میتوان اورانیوم را با زور خارج کرد، گفت: «شما این سوالها را میپرسید و من از آنها طفره میروم، چون درباره گزینهها، طرحها یا هر چیز نظامی دیگری صحبت نمیکنم.»
نتانیاهو همچنین گفت جنگ با حزبالله لبنان میتواند حتی در صورت پایان جنگ با حکومت ایران ادامه یابد. او گفت [حکومت] ایران میخواهد آتشبس در همه جبههها را به هم گره بزند: «ایران میخواهد بگوید اگر اینجا به آتشبس برسیم، آنجا هم آتشبس میخواهیم.» او در پاسخ به این پرسش که آیا چنین چیزی را میپذیرد، گفت: «نه.»
نخستوزیر اسرائیل گفت حزبالله «لبنان را شکنجه میکند» و مردم آن کشور را «گروگان» گرفته است. او افزود اسرائیل میخواهد خطر حزبالله علیه شهرها و مناطق مسکونی خود را از بین ببرد و گفت: «آنها همیشه شهرهای ما را موشکباران میکنند. جوامع ما را موشکباران میکنند.»
نتانیاهو در ادامه گفت اگر حکومت ایران «واقعا تضعیف یا احتمالا سرنگون شود»، این تحول به گفته او به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی تهران منجر خواهد شد: «فکر میکنم این پایان حزبالله است، پایان حماس است، احتمالا پایان حوثیهاست، چون کل داربست شبکه تروریستی نیابتیای که [حکومت] ایران ساخته، اگر حکومت ایران فروبپاشد، فرو میریزد.»
او درباره احتمال سرنگونی حکومت ایران گفت: «نمیتوانید پیشبینی کنید چه زمانی رخ میدهد. آیا ممکن است؟ بله. آیا تضمینشده است؟ نه.»
در بخش دیگری از مصاحبه، مجری سیبیاس به گزارش نیویورکتایمز درباره جلسه ۱۱ فوریه در اتاق وضعیت کاخ سفید اشاره کرد؛ گزارشی که نوشته بود نتانیاهو در آن نشست گفته ایران برای تغییر حکومت «آماده» است و یک ماموریت مشترک آمریکا و اسرائیل میتواند به جمهوری اسلامی پایان دهد. نتانیاهو این روایت را رد کرد و گفت نادرست است اگر گفته شود او سقوط حکومت را «تضمینشده» دانسته است.
او گفت در آن گفتوگو، هم او و هم ترامپ درباره «عدم قطعیت» و «ریسک» صحبت کرده بودند: «هر دو توافق داشتیم که در اقدام کردن خطر وجود دارد. اما خطر اقدام نکردن بزرگتر است.»
نتانیاهو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در آغاز جنگ خطر بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران دستکم گرفته شده بود، گفت: «فکر نمیکنم بتوانیم آن را دقیقا اندازهگیری کنیم، اما مساله تنگه هرمز در جریان ادامه نبرد درک شد.» وقتی مجری پرسید آیا این خطر از ابتدا اشتباه خوانده شده بود، گفت: «مطمئن نیستم که اشتباه خوانده شده بود. اما برای ایران انجام این کار خطر بزرگی دارد و مدتی طول کشید تا آنها بفهمند این خطر چقدر بزرگ است؛ چیزی که اکنون فهمیدهاند.»
نتانیاهو در بخش دیگری از گفتوگو گفت برخی کشورهای عربی اکنون خواهان تقویت روابط و همکاری با اسرائیل هستند، زیرا به گفته او این کار میتواند [حکومت] ایران را مهار کند. او گفت: «از کشورهای عربی چیزهایی میشنوم که وارد جزئیاتش نمیشوم… چیزهایی که قبلا هرگز نشنیده بودم: بیایید اتحادمان با اسرائیل را تقویت کنیم، چون این در واقع [حکومت] ایران را بازمیدارد.»
او افزود همکاریهای اقتصادی در حوزه انرژی، هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی با برخی کشورهای عربی در حال شکلگیری است و گفت: «درجه همکاری اقتصادی در انرژی، هوش مصنوعی، کوانتوم و حوزههایی که اسرائیل در آنها بسیار قوی است، اکنون در حال رخ دادن است.»
در بخش مربوط به چین، نتانیاهو گفت پکن «تا حدی» از جمهوری اسلامی حمایت کرده و «برخی قطعات مربوط به تولید موشک» را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. وقتی از او پرسیده شد آیا این موضوع باعث نگرانیاش است، پاسخ داد: «خوشم نیامد.» او درباره اینکه آیا این حمایت در حال حاضر نیز ادامه دارد، گفت: «ممکن است. ممکن است. نمیخواهم از طرف چین صحبت کنم.»
نتانیاهو همچنین حمله ۷ اکتبر را بخشی از تلاش «محور ایران» برای نابودی اسرائیل توصیف کرد و گفت نگاهش به آن حمله تنها حمله حماس نبود: «من آن را همانطور که بود دیدم؛ حمله محور ایران برای تلاش جهت نابودی ما از طریق یک حلقه مرگ.»
او گفت در روز دوم جنگ به شهروندان اسرائیل گفته است: «ما خاورمیانه را تغییر خواهیم داد.» نتانیاهو افزود: «این وضعیت را تغییر خواهیم داد که آنها دور ما جمع شوند و فکر کنند میتوانند تنها دولت یهودی را از بین ببرند و ۳۵۰۰ سال تاریخ یهود را محو کنند. چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد؛ نه در دوران من.»
درور بالازاده، تحلیلگر ایران در کانال ۱۴ اسرائیل، گزارش داد که جمهوری اسلامی بهرغم اطلاع از این موضوع که مقداری از نفت استخراجی به دریا نشت میکند، از نفتکشهای قدیمی استفاده میکند.
او با استناد به «اطلاعات بهدستآمده»، گفت رژیم ایران همچنان به پمپاژ نفت به نفتکشهایی که دههها مورد استفاده قرار نگرفتهاند، بهرغم مشکلات شدید نشت نفت، ادامه میدهد، زیرا از اینکه توقف تولید به چاههای نفت آسیب برساند، نگران است.
بالازاده همچنین به نقل از «منابع خود» گفت: «چهرههای داخل صنعت نفت ایران پس از درک شدت بحران ایجاد شده توسط محاصره دریایی، در حال بررسی راههایی برای خروج از کشور هستند.»