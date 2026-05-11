جمهوری اسلامی عرفان شکورزاده، زندانی سیاسی، را به اتهام «جاسوسی» اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه ۲۱ اردیبهشت از اعدام عرفان شکورزاده، زندانی سیاسی، به اتهام «همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد» خبر داد.
به گزارش این رسانه حکومتی، شکورزاده با «یکی از سازمانهای علمی کشور در حوزه ماهواره» همکاری داشت و «اطلاعات دارای طبقهبندی» را در اختیار «سرویسهای دشمن» قرار میداد.
میزان در گزارش خود نامی از این نهاد علمی نبرده و سندی درباره اتهامات مطرحشده علیه او منتشر نکرده است.