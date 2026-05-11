بزرگ‌زاده دوشنبه ۲۱ اردیبهشت از بارندگی «کمتر از نرمال» در ۱۱ استان کشور خبر داد و افزود: «اینکه گفته می‌شود کشور وارد دوره ترسالی شده، مطلقا درست نیست و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت.»

سخنگوی صنعت آب با اشاره به تداوم بحران کم‌آبی در پایتخت هشدار داد تهران در صدر استان‌های کم‌بارش کشور قرار دارد و ششمین سال خشکسالی را تجربه می‌کند.

او افزود: «تهران، البرز، مشهد، ساوه و اراک در صدر مناطق نیازمند مدیریت مصرف آب هستند. پرشدگی سدهای تهران فقط ۲۲ درصد است. حجم آب سد لار به ۶ درصد ظرفیت رسیده است. وضعیت سدهای تهران نسبت به متوسط ۱۰ ساله همچنان منفی است.»

به گفته سخنگوی صنعت آب، در حال حاضر سدهای کشور به‌طور متوسط ۶۵ درصد پر هستند.

در سال‌های اخیر، بحران آب و برق به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زیستی و معیشتی مردم در استان‌های مختلف ایران تبدیل شده و روایت‌های رسمی و مردمی از نقاط گوناگون کشور از کمبود شدید منابع، سوءمدیریت و نارضایتی گسترده حکایت دارند.

راما حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، ۲۱ اردیبهشت هشدار داد علی‌رغم بهبود نسبی بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته، میزان بارش‌ها در استان تهران همچنان ۳۴.۵ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.

حبیبی صرفه‌جویی شهروندان را برای عبور از بحران تنش آبی «ضروری» دانست.

مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف فرا می‌خوانند که خود از حل ریشه‌ای بحران‌های ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بوده‌اند و در مقاطع گوناگون، تعطیلی استان‌های مختلف کشور را به‌عنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفته‌اند.

روزنامه اطلاعات: بحران انرژی به توقف تولید کارخانه‌ها و آسیب به کشاورزی می‌انجامد

روزنامه اطلاعات، رسانه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، ۲۱ اردیبهشت در مطلبی خواستار صرفه‌‎جویی مردم در مصرف برق شد و نوشت: «فرض کنید هوا به‌شدت گرم است، اما در خانه نه برق دارید و نه حتی آب. یخچال هم خاموش است. چه بر سر شما خواهد آمد؟»

این روزنامه به اظهارات اخیر مقام‌های حکومت در خصوص قطع برق در تابستان پرداخت و هشدار داد بحران انرژی به معنای توقف فعالیت کارخانجات، کاهش تولید، بیکاری کارگران و گرانی است.

در ادامه این مطلب آمده است: «کشاورزان هم متحمل زیان‌های جدی از ناحیه کمبود برق می‌شوند. همه چاه‌های عمیق کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین تامین‌کننده آب باغات و مزارع دشت‌های وسیع کشور، برقی هستند و قطع انرژی آنها به معنای بی‌آبی بخش کشاورزی است.»

این روزنامه با اشاره به تشدید بحران انرژی، از تردد خودروهای تک‌سرنشین و استفاده از خودرو برای «تفریح» و «دور دور» در سطح شهر انتقاد کرد.

اطلاعات همچنین خواستار دقت شهروندان در خرید، مصرف و نگهداری نان شد و افزود کشور به‌دلیل تحریم‌ها به‌شدت در تنگنا قرار دارد و ارز دولتی اختصاص‌یافته به گندم باید «صرف تامین کالاهای مختلف به‌ویژه در حوزه دفاع یا تامین تجهیزات و زیرساخت‌های کشور شود».

۲۰ اردیبهشت، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، ضمن هشدار درباره تشدید بحران انرژی در ایران اعلام کرد به نظر می‌رسد تابستان امسال قطع برق خانگی، تجاری و اداری به‌صورت روزانه و مستمر ادامه داشته باشد و بخش صنعت نیز همچنان در اولویت خاموشی‌ها قرار گیرد.

شهروندان در روزهای اخیر با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از وخامت اوضاع معیشت، قطع برق و پیامدهای آن برای زندگی مردم انتقاد کردند.

در یکی از این پیام‌ها آمده است: «واقعا امسال وضعیت برق و قطعی برق افتضاح شده. بدون اطلاع دادن به مردم در انزلی، شروع کردن برق‌ها رو روزی دو سه ساعت قطع کردن. هنوز تابستون نشده، عذاب دادن مردم رو شروع کردن.»