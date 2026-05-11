انفجار در شیراز
بر اساس ویدیویی که مخاطبان ایراناینترنشنال ارسال کردند، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، انفجاری در شیراز رخ داده است. علت انفجار مشخص نشده است.
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم لجامگسیخته، گرانی و کمبود دارو، و قطعی برق انتقاد کردند.
در ادامه گزیدهای از این پیامها آمده است:
- «یه لپتاپ میخواستم بخرم. نوشته بود ۱۰۰ میلیون. با اینکه همین لپتاپ قبل از دیماه ۴۰ میلیون بود. رفتم روز بعدش اومدم دیدم شده ۱۲۰ میلیون. آخه تو یک روز؟ چجوری؟»
- «من اِیدیاچدی دارم و باید داروی ویاس۵۰ مصرف کنم. ماه گذشته دارو رو به قیمت یک میلیون تومان خریدم، اما این ماه وقتی بعد از حدود سه روز گشتن در داروخونهها بالاخره پیداش کردم، قیمت ۳۰ تا قرص شده بود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.»
- «چای ایرانی هر کیلو تا یک میلیون تومان رسیده است.»
- «از بندرعباس پیام میدم. ۱۷ ساله هنرستانی هستم. عادیترین تفریحمون که کافه رفتن بود، حذف شده. قهوهای که قبلا ارزونترین آیتم منو بود و ۸۰ هزارتومن بود، شده ۲۵۰ هزارتومن به بالا.»
- «واقعا امسال وضعیت برق و قطعی برق افتضاح شده. بدون اطلاع دادن به مردم در انزلی شروع کردن برقها رو روزی دو سه ساعت قطع کردن. هنوز تابستون نشده، عذاب دادن مردم رو شروع کردن.»
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر دادند حدود ساعت ۱۱:۵۳ دوشنبه ۲۱ اردیبهشت صدا و موج انفجار شدید در شیراز به گوش رسیده است.
در یکی از پیامها آمده است: «انفجار شیراز همراه با صدای پهپاد و جنگنده نبود. ناگهان صدای انفجار شدیدی به گوش رسید و همه در و پنجرهها لرزید.»
یک شهروند با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال، خود را مدرس کاشت ناخن معرفی کرد و گفت در شرایط کنونی، کسبوکار او به مشکل خورده است.
او افزود: «شغل ما را غیرضروری دانستند و دستگاه کارتخوان ما را قطع کردند.»
در خلال جنگ دوم، زمانی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید کرد که ممکن است زیرساختها را هدف قرار دهد، برخی نسبت به آسیب خوردن زیرساختهای کشور، اظهار دلواپسی کردند.
این درحالی است که در پی سالها ناکارآمدی جمهوری اسلامی، به دلیل عدم سرمایهگذاری مناسب در بخشهای مختلف انرژی، به ویژه انتقال برق، از چند سال پیش برقرسانی به شهروندان مختل شده است.
اکنون که با برقراری آتشبس، تهدید هدف قرار گرفته شدن زیرساختها پایان یافته، برق شهروندان توسط جمهوری اسلامی قطع شده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، حاکی از افزایش قیمت و همچنین کمبود داروهای اعصاب در هفتههای اخیر است؛ وضعیتی که به گفته شهروندان و کارکنان داروخانهها، بسیاری از بیماران را ناچار به حذف یا تغییر روند درمان کرده است.
بر اساس این گزارشها، از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همزمان، دسترسی به داروهایی مانند کلونازپام و آسنترا با اختلال جدی مواجه شده است.
پیشتر اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد قیمت برخی داروها، از جمله داروهای بیماران مبتلا به سرطان و انسولین یا مکملهای دارویی، تا ۳۸۰ درصد افزایش یافته است.
