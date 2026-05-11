بسنت: رژیم ایران از تامین مالی برنامه تسلیحاتی و هستهای، و گروههای نیابتی باز میماند
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که نیروی نظامی ایران ناامیدانه درصدد است خودرا بازسازی کند، خشم اقتصادی به محروم کردن رژیم از منابع مالی برنامههای تسلیحاتی، گروههای تروریستی نیابتی و جاهطلبیهای هستهایاش محروم خواهد کرد.»
او تاکید کرد: «وزارت خزانهداری همچنان به قطع ارتباط رژیم ایران با شبکههای مالیای که برای انجام اقدامات تروریستی و بیثباتسازی اقتصاد جهانی از آنها استفاده میکند، ادامه خواهد داد.»
بسنت این پست را پس از آن منتشر کرد که وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهای جدیدی در ارتباط با جمهوری اسلامی علیه سه فرد و ۹ نهاد اعمال کرد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری این کشور، از ایالات متحده خواسته است اسرائیل را برای توقف حملات، پایبندی به آتشبس و خودداری از تخریب خانهها در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که عون در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، بر «ضرورت فشار بر اسرائیل برای توقف آتش و عملیات نظامی و همچنین تخریب و خانهها با بولدوزر» تاکید کرد.
بر اساس این بیانیه، عون و عیسی همچنین «تحولات مرتبط» با دور سوم مذاکراتی را که قرار است در واشینگتن میان نمایندگان دولتهای لبنان و اسرائیل برگزار شود، بررسی کردند.
آمریکا ماه گذشته میلادی میزبان دو دور مذاکرات میان سفیران اسرائیل و لبنان در واشینگتن بود. این مذاکرات، بالاترین سطح تماس میان دو کشور در دهههای اخیر محسوب میشود.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این کشور در ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت، دور سوم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را برگزار خواهد کرد.
شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی ۴۷ سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته، و تاکید کرد: «امروز این رژیم از همیشه ضعیفتر است و مردم ایران آمادهاند تا آن را سرنگون کنند.»
او نوشت که اتخاذ سیاستی درست در این لحظه، میتواند قرن آینده را تغییر دهد.
شبکه خبری سیبیاس به نقل از «مقامهای آگاه آمریکایی» گزارش داد که جمهوری اسلامی، شماری از هواپیماهای نظامی خود را به پایگاه نورخان پاکستان و همچنین چند هواپیمای غیرنظامی را به افغانستان اعزام کرده است تا از خسارات ناشی از جنگ در امان بمانند.
این مقامها گفتند: «در شرایطی که پاکستان خود را به عنوان یک مجرای دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن قرار میداد، بیسروصدا به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داد که در فرودگاههایش فرود آیند تا از حملات هوایی آمریکا محافظت شوند.»
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین هواپیماهای غیرنظامی خود را به افغانستان اعزام کرد.
دو نفر از این مقامها به سیبیاس گفتند که مشخص نیست آیا هواپیماهای نظامی نیز به افغانستان اعزام شدهاند یا خیر.
سیبیاس نوشت این تحرکات در مجموع نشاندهنده «تلاشی آشکار برای دور کردن برخی از تجهیزات نظامی و هوایی باقیمانده ایران از درگیری رو به گسترش است.»
مقامهای آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسایل امنیت ملی صحبت کردند، به سیبیاس گفتند که چند روز پس از اعلام آتشبس با جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ در اوایل ماه میلادی گذشته، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نیروی هوایی نورخان، تأسیسات نظامی مهم استراتژیک در خارج از شهر راولپندی اعزام کرد.
در میان این هواپیماها، یک فروند «آر سی-۱۳۰» نیروی هوایی، هواپیمای شناسایی و جمعآوری اطلاعات، وجود داشت.
بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، سیبیاس را برای اظهار نظر به مقامهای افغانستان و پاکستان ارجاع داد.
در این ارتباط، یک مقام ارشد پاکستانی ادعاهای مربوط به پایگاه هوایی نورخان را رد کرد و به سیبیاس گفت: «پایگاه نورخان درست در قلب شهر قرار دارد و ناوگان بزرگی از هواپیماهای پارک شده در آنجا را نمیتوان از دید عموم پنهان کرد.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، هم حضور هرگونه هواپیمای ایرانی در افغانستان را تکذیب کرد و به سیبیاس گفت: «ایران نیازی به انجام این کار ندارد.»
تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در حال برگزاری یک نشست امنیتی سطح بالا در «اتاق وضعیت» کاخ سفید است تا درباره گامهای بعدی در قبال ایران با اعضای تیمش گفتوگو کند.
بر اساس این گزارش، شرکتکنندگان در این نشست شامل جیدی ونس معاون رییسجمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست وزیر جنگ، جان رتکلیف رئیس سیا، ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ هستند.
پیشتر اکسیوس به نقل از سه منبع آمریکایی اعلام کرد که ترامپ دوشنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار میکند تا درباره مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی، از جمله احتمال ازسرگیری اقدامات نظامی، گفتوگو کند.
شبکه ۱۲ اسرائیل، نیز به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی، گزارش داده است که ترامپ در حال بررسی اقدام نظامی مجدد برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است و یکی از مقامات نقل شده که «ترامپ قرار است کمی به آنها ضربه بزند.»
مذاکرات با جمهوری اسلامی بار دیگر به بنبست رسیده و تهران از ارائه امتیازات مهم درباره برنامه هستهای خود خودداری کرده است.
ترامپ دیروز گفته بود که پاسخ ایران «کاملا غیرقابل قبول» است.
روابط طالبان سنی و جمهوریاسلامی شیعه که زمانی به تقابل نظامی و آستانه جنگ رسیده بودند، امروز در چارچوبی از احتیاط و تعامل خاموش تعریف میشود و در عمل سیاست عملی و نیازهای متقابل راهنمای روابط دو کشور همسایه شده است که اختلافات عمیق ایدئولوژیک با هم دارند.
اختلافات ایدئولوژیکی که به حاشیه رفته و بهجای آن، تعامل چندلایه مبتنی بر منافع شکل گرفته است.
در نگاه نخست، این رابطه متناقض و حتی غیرمنطقی به نظر میرسد. رویداد مزارشریف در سال ۱۹۹۸ که در آن دیپلماتهای ایرانی کشته شدند و دو طرف را تا مرز درگیری مستقیم پیش برد، هنوز در حافظه هر دو رژیم باقی مانده است.
اما پس از دو دهه، نقشه منطقه تغییر کرده، دشمنان عوض شدهاند و بار دیگر این اصل ثابت میشود که در خاورمیانه و آسیای مرکزی و جنوبی، مذهب در سطح منازعات گفتمانی باقی مانده و تصمیمها را منافع و ضرورتهای سیاسی میگیرند.