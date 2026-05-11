دفتر ریاست‌جمهوری لبنان دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که عون در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، بر «ضرورت فشار بر اسرائیل برای توقف آتش و عملیات نظامی و همچنین تخریب و خانه‌ها با بولدوزر» تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، عون و عیسی همچنین «تحولات مرتبط» با دور سوم مذاکراتی را که قرار است در واشینگتن میان نمایندگان دولت‌های لبنان و اسرائیل برگزار شود، بررسی کردند.

آمریکا ماه گذشته میلادی میزبان دو دور مذاکرات میان سفیران اسرائیل و لبنان در واشینگتن بود. این مذاکرات، بالاترین سطح تماس میان دو کشور در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این کشور در ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت، دور سوم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را برگزار خواهد کرد.

رهبری هیات لبنانی را سیمون کرم، سفیر پیشین این کشور در واشینگتن، بر عهده خواهد داشت.

کرم از سوی رییس‌جمهوری لبنان مامور شده است. عون شنبه در دیداری دستورالعمل‌های خود را به او ابلاغ کرد.

اسرائیل در جنوب لبنان در حال تخریب روستاها است و می‌گوید علیه شبه‌نظامیان حزب‌الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، که در مناطق غیرنظامی مستقر هستند، اقدام می‌کند.

تصمیم بیروت برای انجام مذاکرات رودررو با اسرائیل نشان‌دهنده شکاف عمیق در لبنان درباره تسلیحات حزب‌الله و تصمیم این گروه برای حمله به اسرائیل است.

منتقدان حزب‌الله را متهم می‌کنند که به‌طور یک‌جانبه لبنان را به جنگ کشانده است.

روزنامه هاآرتص پیش‌تر گزارش داده بود خلع سلاح حزب‌الله گره اصلی در مذاکرات میان لبنان و اسرائیل به شمار می‌رود.

تداوم حملات

سخنگوی وزارت بهداشت لبنان دوشنبه اعلام کرد که با وجود آتش‌بسی که ماه گذشته در درگیری میان حزب‌الله لبنان و ارتش اسرائیل اعلام شده بود، در سه روز گذشته ۷۴ نفر در حملات اسرائیل کشته شده‌اند.

درگیری کنونی حزب‌الله، گروه لبنانی مورد حمایت جمهوری اسلامی، و اسرائیل در ۱۱ اسفند با حملات این گروه به خاک اسرائیل در حمایت از جمهوری اسلامی آغاز شد.

اسرائیل می‌گوید در این مدت ۱۷ سرباز این کشور در جنوب لبنان و همچنین دو غیرنظامی در شمال اسرائیل کشته شده‌اند.

پیش‌تر نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، ضمن انتقاد از مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل گفت که در لبنان هیچ آتش‌بسی برقرار نیست.