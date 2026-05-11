روزنامه نیویورک تایمز از روند اخراج نیروی کار از شرکت‌ها پس از جنگ ایران در نهم اسفند خبر داد و آن را پیامد حملات آمریکا و اسرائیل به صنایع فولاد و پتروشیمی، سیاست‌های حکومت مجتبی خامنه‌ای، به‌ویژه قطع اینترنت دانست.

این روزنامه با اشاره به برخی آمار منتشر شده در رسانه‌های ایران، مانند بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر، و ثبت رکورد ۳۱۸ هزار رزومه کاری در یک روز، افزود به دلیل مشکلات بخش خصوصی، احتمالاً درآمدهای مالیاتی دولت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

نیویورک تایمز اشاره کرد که در بخش صنعت، کمبود مواد اولیه علت اصلی بسیاری از اخراج‌ها است، و افزود کارخانه‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به کشور هدف قرار گرفتند و عرضه مواد تولیدی آن‌ها به صنایع مرتبط قطع شد.

بر اساس این گزارش، روند واردات نیز به دلیل محاصره بنادر ایران توسط آمریکا مختل شده است.

این روزنامه درادامه به اخراج گسترده کارگران از واحدهای صنعتی پرداخت و اضافه کرد: «رهبران کارگری می‌گویند حتی تولیدکنندگانی که اخراج‌های رسمی خود را اعلام نکرده‌اند، عملاً در حالت سکون هستند و فقط ظاهرا باز هستند اما تولید کمی دارند.

در این ارتباط، مهدی بستانچی، رییس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، به نیویورک تایمز گفت که بخش صنعت ایران در حال تجربه یک روند انقباضی است که تا ۳.۵ میلیون کارگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

او در پاسخ کتبی به پرسش‌های نیویورک تایمز گفت: «برخلاف دوره‌های کلاسیک رکود، کاهش اشتغال در آمارهای رسمی کمتر قابل مشاهده است و در عوض از طریق عدم تمدید قراردادها، کاهش ساعات کاری و مرخصی اجباری آشکار می‌شود.»

در بخش دیگری از گزارش این روزنامه آمده که حکومت ایران با قطع اینترنت، صنعت فناوری را دچار هرج و مرج کرده و بخش دیجیتال ایران با قطعی اینترنت به زانو درآمده است.

نیویورک تایمز در این مورد به گزارش‌های منتشر شده در ایران استناد کرد مبنی بر اینکه قطعی اینترنت روزانه تا ۸۰ میلیون دلار ضرر مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد.

در این گزارش به اعتراضات مکرر در ایران در دهه گذشته اشاره شده و گفته شده که دلیل آن، نارضایتی اقتصادی بوده است.

این روزنامه نوشت به رغم سرکوب اعتراضات دی‌ماه سال گذشته،«خشمی که اعتراضات را شعله‌ور کرد، همچنان حل نشده باقی مانده است.»